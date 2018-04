Auf ärztlichen Rat: Biathlon-König Björndalen tritt ab

Anzeige

Simostranda (dpa) - Die Tränen stiegen Ole Einar Björndalen in die Augen, als der Biathlon-König das Ende seiner einzigartigen Karriere verkündete. «Dies ist meine letzte Saison», sagte der erfolgreichste Skijäger der Welt in seiner norwegischen Heimat Simostranda.

Dabei war der Ausnahmeathlet sichtlich bewegt, denn er muss einsehen: Auch wenn er selbst noch lange nicht genug hat, sein Körper spielt nicht mehr mit. Mit 44 Jahre ist Schluss. Eine Sport-Legende tritt ab - nicht ganz freiwillig.

Eigentlich habe er noch immer eine unglaubliche Freude am Sport, sagte der Rekordweltmeister und -Olympiasieger. Doch im Sommer habe er mehrmals Herzrhythmusstörungen gehabt. Nicht unter Belastung in der Loipe, sondern mitten in der Nacht im Bett sei sein Herz aus dem Takt geraten. Das sei zwar nicht gefährlich und zwinge ihn auch nicht unbedingt zum Rücktritt, sagte Björndalen. Trotzdem hätten Ärzte und Familie ihm geraten, den Leistungssport aufzugeben.