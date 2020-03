Auf dem Feld davon erfahren

NBA-Spieler Maximilian Kleber (rechts) erfuhr beim Spiel vom Abbruch der Saison. © dpa

Die Sportwelt steht derzeit komplett still. Die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass derzeit fast nirgendwo auf der Welt mehr öffentliche Sportveranstaltung stattfinden können. Das trifft auch für die NBA – die stärkste Basketballliga der Welt – zu. Noch während der Würzburger NBA-Spieler Maximilian Kleber, Doncic und Co. die Massen beim Spiel der Dallas Mavericks gegen die Denver Nuggets begeisterten, machte eine Mitteilung der NBA die Runde, dass die Saison am Ende des Abends vorübergehend abgebrochen wird. Ausschlaggebend dafür war der positive Covid-19-Test des Franzosen Rudy Gobert, dem Superstar der Utah Jazz, unmittelbar vor Utahs Heimspiel gegen die Oklahoma City Thunder. In der bereits vollbesetzten Halle wurde der Saisonabbruch verkündet.

Währenddessen lief in Dallas bereits die zweite Halbzeit. Das entsetzte Gesicht von Mavericks-Eigentümer Marc Cuban, als er die Nachricht auf dem Handy erhielt, ging um die Welt. Auch die Spieler auf dem Feld bekamen nach und nach mit, dass Fall X eingetreten ist, wie Maximilian Kleber in einem Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten erzählt: „Im dritten Viertel hat ein Mitspieler zu mir gesagt, dass das unser letztes Spiel ist und die Saison abgesagt wurde. Ich hab ihn nur angeguckt und ihm nicht geglaubt.“ Nach dreimaligem Nachfragen am Spielfeldrand musste der Ex-Baskets-Spieler die Meldung aber dann doch als wahre Begebenheit akzeptieren. „Vor dem Spiel haben wir noch ein Update zur Situation bekommen. Da hieß es, dass die Wahrscheinlichkeit eines Saisonabbruchs extrem gering ist“, so Kleber: „Wie es dann kam, war schon sehr überraschend und ging durch den positiven Test von Gobert extrem schnell.“

Eigentlich hatte der 28-Jährige in den kommenden Wochen und Monaten Großes vor: Seine ersten NBA-Playoffs, dann die Olympia-Quali mit der deutschen Nationalmannschaft. Ob daraus etwas wird, ist momentan völlig ungewiss. Auch die Trainingshalle der Mavericks ist mittlerweile dicht. Kleber versucht sich so gut es geht in seiner Wohnung fit zu halten. Situps, Sprungübungen und etwas Training mit Bändern – mehr ist für ihn derzeit nicht möglich. „Das Wichtigste ist gerade, dass alle gesund werden oder bleiben“, betont er. Mit der Familie in Deutschland ist er im täglichen Austausch. Die Situationen in den USA und in Deutschland sind nahezu identisch. Auch in Dallas ist – abgesehen von Lebensmittelgeschäften – nahezu alles geschlossen. „Ich versuche gerade, nur für das Nötigste herauszugehen. Es geht ja auch darum, keine anderen Menschen zu gefährden“, betont er.

Wie es mit der NBA weitergeht, ist völlig offen. „Da wissen wir Spieler derzeit auch gar nichts. Die Verantwortlichen gehen alle Szenarien durch. Man muss natürlich aber auch damit rechnen, dass die Saison vielleicht komplett abgesagt wird.“ Klar wünscht er als Sportler sich die Fortsetzung – natürlich nur, wenn die Bedingungen es zulassen: „Wir haben gerade andere Probleme. Wichtig ist, dass die Leute und auch wir Spieler keinen weiteren Gefahren ausgesetzt werden. Gesundheit ist das Wichtigste.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.03.2020