Auf dem Weg in die 2. Bundesliga

Mara Noorlander vom TSV Tauberbischofsheim kämpft künftig in der 2. Bundesliga. © Joachim Fels

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen beim Wallburg-Turnier in Eltmann im vergangenen Jahr bekam Mara Noorlander von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim ein Angebot vom ausrichtenden Verein. Sie sollte zunächst einmal in der laufenden Saison für die Frauenmannschaft der SG Eltmann II in der Landesliga-Nord im Bayerischen Judo-Verband antreten. Da die TSV Judo-Abteilung keine

...