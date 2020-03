Auf dem Zahnfleisch zum Sieg

Hamburg – Crailsheim 91:92 (21:30, 27:15, 19:23, 15:14, 9:10)

Crailsheim: Russell (22), Carpenter, Stuckey (9l), Span (11), Herrera (17), Bleck (10), Ford (2), Morgan (6), Hawkins, Jones (15).

Die Merlins Crailsheim haben das Bundesliga-Auswärtsspiel in Hamburg denkbar knapp gewonnen. Crailsheim legt stets vor, Hamburg kämpft sich in die Overtime. Dann hatten „die Zauberer“ die besseren Nerven und gewannen 92:91.

„Was für ein Spiel – Wahnsinn. Wir sind gut in die erste Halbzeit gekommen und haben unsere Pläne umsetzen können. Im zweiten Viertel hatten wir große Probleme mit dem Druck von Hamburg, die uns zu Ballverlusten gezwungen haben. Wir waren in einer sehr schwierigen Situation im letzten Viertel. Ich bin mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht einverstanden, aber meine Jungs haben einmal mehr Charakter gezeigt. Außerdem haben wir einen DeWayne Russell in unseren Reihen, der in solchen Situationen einfach immer die richtigen Entscheidungen trifft“, sagte Merlins-Coach Tuomas Iisalo nach dem Spiel.

Die lange spielfreie Zeit hatten die angeschlagenen Crailsheimer Jan Span und Quincy Ford genutzt, um ihre Verletzungen auszukurieren. Für Merlins’ Topscorer Javontae Hawkins reichten zwei Wochen nicht aus, um seine Schulter wieder auf fit zu bringen, so dass er in Hamburg noch nicht zum Einsatz kam.

Die Gäste gingen selbstbewusst in die Partie. Aaron Jones setzte mit einem Dunk ein Statement und Jeremy Morgan legte mit einem Dreier nach. Anschließend kamen die DeWayne Russell nahm einmal mehr die Zügel in die Hand und erhöhte auf 24:19. Nach dem ersten Viertel führte Crailsheim 30:21.

Der Hamburger Yannick Franke eröffnete den zweiten Spielabschnitt mit einem Freiwurf. Gleich im Gegenzug legte Aaron Jones erneut eine sehenswerte Flugeinlage ein und brachte die Zuschauer mit einem Alley-Oop-Dunk zum Raunen. Anschließend verteidigte er hinten stark, holte sich den Rebound und Herrera schloss aus Down-Under ab. Schnell legte der Merlins-Kapitän mit einem Korbleger nach und stellte auf 24:37. Hamburgs Coach Mike Taylor zog eine Auszeit. Danach kamen die Gastgeber besser zurück als die Crailsheimer. Aufgrund von vielen Foulpfiffen gegen die Merlins stellten die Towers den Spielstand zur Halbzeit auf 48:45.

Erst Dunk, dann Dreier

Crailsheims Kapitän Sebastian Herrera verwandelte zu Beginn des dritten Viertels zwei Freiwürfe. Gutierrez scorte postwendend dreifach. Nun war es Fabian Bleck der aufseiten der Gäste ein Statement setzte und fünf Punkte hintereinander markierte. Nach einem Dunk von Carrera antwortete Moe Stuckey mit einem Dreier. Hinten schnappte er sich den auf dem Boden rollenden Ball und Towers-Center Radosavljevic griff ihm dabei ins Gesicht. Dieser regte sich so auf, dass er ein technisches und somit sein fünftes Foul kassierte und das restliche Spiel von der Bank ansehen musste.

Es entwickelte sich nun ein offenes Spiel. Meist gingen die Hamburger in Führung und die Gäste blieben dran. Bei noch drei Minuten auf der Uhr setzte Stuckey ein Zeichen in dem er mit Zug zum Korb zog und versenkte – 61:61. Jan Span brachte die Crailsheimer mit zwei Freiwürfen wieder in Führung. Zwar konnte Hamburg durch Beech wieder in Front geraten, aber Herrera stellte mit der Sirene auf 68:67 für die Gäste.

DeWayne Russell, der im dritten Spielabschnitt eine Verschnaufpause bekam, eröffnete erfolgreich aus der Distanz und legte mit einem And-One nach. Nun standen die Crailsheimer auch in der Defensive wieder deutlich stabiler und ließen keine einfachen Punkte mehr zu. Vorne erhöhte sechs Minuten vor Schluss Stuckey auf neun Punkte. Zwar kamen die Hamburger immer wieder heran, aber die Gäste hielten den Vorsprung konstant. In einer wilden Phase, in der bei einigen die Emotionen hochkochten, arbeiteten sich die Towers auf vier Punkte heran. Mit zwei Freiwürfen von Franke schmolz der Vorsprung auf zwei Punkte. Der war es dann auch, der 17 Sekunden vor dem Ende der Partie mit einem Korbleger auf 82:82 ausglich. Tuomas Iisalo zog eine Auszeit um mit seinen Spielern den letzten Angriff zu besprechen. Russells Sprungwurf fiel allerdings nicht. Verlängerung.

Die Hausherren kamen mit viel Energie in die Overtime, und bei den Crailsheimern liefen einige Spieler aufgrund von Blessuren auf dem Zahnfleisch. Nach vier Punkten der Hamburger nahm der Headcoach der Merlins eine Auszeit. Carrera legte noch einmal nach, Russell verkürzte mit zwei Korblegern auf 88:87. Fabian Bleck brachte die Gäste aus der Distanz wieder mit 90:89 in Führung. Auszeit Hamburg. Russell, wie auch schon in der Verlängerung in Frankfurt, führte dann die Craisheimer zum 14. Saisonsieg. Am Ende stand ein nervenaufreibender 91:92-Sieg auf dem Scoreboard.

