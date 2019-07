Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an

Ob beim Familien-Sportfest, bei der Radtour oder auf dem Bolzplatz: Im Sommer muss die gefüllte Wasserflasche immer dabei sein. Hochsommerliche Temperaturen bedeuten für den menschlichen Körper kein hitzefrei, sondern eine Menge zusätzliche Arbeit. Der Körper verliert an normalen Tagen über zwei Liter Wasser. Einer wird bei jeder Aktivität dabei sein: Der Schweiß. Und das ist gut so, denn die „Bio-Maschine Mensch“ arbeitet mit einem sehr geringen Wirkungsgrad. 75 Prozent der erzeugten Energie muss als Wärme abgeführt werden, und zwar über die Schweißproduktion. Geschieht dies unzureichend, droht dem Körper eine Überhitzung.

Auch ohne körperliche Anstrengung verliert man durch Schwitzen jeden Tag gut einen halben Liter Wasser, weiß Prof. Dr. Peil, Ärztlicher Leiter der Sportklinik Frankfurt. Trinken hält auch das Gehirn fit, denn es braucht einen konstanten Wassergehalt. Es geht dabei nicht nur um die richtige Menge pro Tag, sondern auch um den richtigen Zeitpunkt des Trinkens. Wer zu wenig und zur falschen Zeit trinkt, verringert seine geistige Leistungsfähigkeit, ob in der Schule, bei der Arbeit oder beim Sport, so Prof. Dr. Peil.

Viele trinken zu wenig

Ein schleichendes Wasserdefizit ist nach Experten weit verbreitet, weil viele Menschen zu wenig trinken: Ein Großteil der Deutschen, besonders auch der Kinder, liegen regelmäßig rund 20 Prozent unterhalb der optimalen Trinkmenge. Viele Menschen trinken häufig nur zu den Mahlzeiten, oft erst abends, oder erst, wenn sie schon starken Durst verspüren. Das ist falsch, sagen auch Fachleute wie Günter Wagner, Ernährungswissenschaftler am Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim: „Viele glauben, dass sie sich das Wasser zu einem beliebigen Zeitpunkt zuführen können, zum Beispiel erst abends. Doch wer nicht tagsüber trinkt, und zwar regelmäßig, und auch bei körperlicher oder geistiger Anstrengung, der schwächt seine geistige Leistungsfähigkeit.“

Der Körper kann ein entstandenes Defizit nicht so schnell ausgleichen. Wer also glaubt, er braucht nur nachzutrinken und schon stimmt die Bilanz wieder, der muss berücksichtigen, dass die Erholung nach dem Defizit doch einige Zeit braucht. Das zeigt, dass man kontinuierlich und eben vor der Anstrengung, also vor dem Lernen oder vor dem Arbeitsmeeting im Büro trinken sollte und nicht hinterher“, so Günter Wagner. Nippen statt kippen lautet auch sein Trinkmotto für das Familien-Sportfest. Der Ernährungsfachmann hat sich schon seit Jahren auf das Thema Trinken spezialisiert und berät Sportler und andere Interessenten dazu, wie sie optimal trinken können. Er plädiert vor allem für das Frühstück mit Getränken, besonders für Schulkinder. Auch Studierende sollten am besten vor der Vorlesung oder währenddessen trinken, wenn es irgendwie geht: Mineralwasser (1,5 bis 2,5 Liter über den Tag verteilt) reicht, so genannte Energiedrinks sind nicht nötig.

Kinder besonders gefährdet

Wird der Bedarf an Wasser und Mineralstoffen nicht ausgeglichen, können Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, Übelkeit und Erbrechen die Folge sein. Mit jedem Tropfen Schweiß verliert der Körper nicht nur Wasser, sondern auch wichtige Mineralstoffe. Empfehlenswert ist ein schneller gleichzeitiger Ersatz der mit dem Schweiß verlorenen Wirkstoffe Calcium und Magnesium. Entsprechend ist mineralstoffreiches Mineralwasser ein ideales Getränk für Sportler in jeder Alters- und Leistungsklasse.

Voraussetzung ist allerdings: Das Mineralwasser enthält physiologisch wirksame Mengen der Mineralstoffe Calcium und Magnesium. Mit einem derartigen Mineralwasser kann sozusagen Schluck für Schluck ein erfolgreicher Ausgleich der sportbedingten Verluste an den Mineralstoffen Calcium und Magnesium erreicht werden.

Im Vergleich zu Erwachsenen haben Kinder einen, bezogen auf ihr Körpergewicht, erhöhten Wasserbedarf. Ihr Wasseranteil im Körper und ihr Wasserstoffwechsel ist im Verhältnis zu Körpergewicht und Körperoberfläche gegenüber Erwachsenen deutlich größer. Daher sind Kinder und Jugendliche im besonderen Maße von Flüssigkeitsverlusten, wie beim Sport im Sommer, gefährdet. Zudem beginnt das Risiko von Hitzeschäden bei Kindern auf einem niedrigeren Dehydratationsniveau. Kinder sollten intensive körperliche Aktivitäten meiden, wenn die Umgebungstemperatur die Hauttemperatur übersteigt.

Neben der Kühlung von innen ist die Kühlung von außen besonders wichtig. Dabei können nasse Tücher ihren Einsatz finden. Auch bei der Wahl der Sportbekleidung sollte auf Material aus at mungsaktiven Kunstfasern geachtet werden, um eine Luftzirkulation herzustellen und einen Hitzestau zu vermeiden. Das Tragen einer Kopfbedeckung kann, je nach Sportart, ebenfalls einen kühlenden Effekt für den Kopf haben und einem Sonnenstich vorbeugen.

Keinen kühlenden, dafür aber einen schützenden Effekt, hat das Auftragen eines Sonnenschutzmittels mit ausreichendem Lichtschutzfaktor. dosb/jöh

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019