Auf die Adler wartet Nürnberg im Viertelfinale

Mannheim.Dane Fox sorgte für Klarheit. Als der Kanadier die Nürnberg Ice Tigers gestern zum 3:2-Sieg nach Verlängerung in Bremerhaven schoss, stand der Viertelfinalgegner der Adler Mannheim fest: Der DEL-Hauptrundensieger trifft in der Serie „Best of Seven“ – zum Weiterkommen sind vier Siege nötig – auf Nürnberg. Titelverteidiger München bekommt es mit den Eisbären Berlin zu tun. Zum Auftakt der

...