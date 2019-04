Auf fünften Tabellenplatz katapultiert

Am letzten Spieltag der badischen Schach-Oberliga machte der Schachclub BG Buchen mit einem beeindruckenden 4,5:3,5-Heimerfolg über den SC Dreiländereck den theoretisch vor dem Wettkampf noch nicht gesicherten Klassenerhalt perfekt, überflügelte den Gegner von der Schweizer Grenze und katapultierte sich mit ausgeglichenen 9:9-Mannschaftspunkten sogar auf den nicht mehr erwarteten fünften Tabellenplatz hoch, denn auch die OSG Baden-Baden III verlor noch und rutschte auf Rang sieben ab. Den Klassenerhalt hat der SC Untergrombach gerade so auf Grund der besseren Brettpunkte gegenüber dem SV Hockenheim II geschafft, der trotz Abschlusssieg neben dem abgeschlagenen Schlusslicht SGEM Dreisamtal in die Verbandsliga absteigen muss. Meister und Zweitligaufsteiger wurde – ebenfalls dank des besseren Brettpunktverhältnisses – der SV Walldorf, der mit einem 4:4 – nach einem aufgeholten 1:4-Rückstand – im direkten Duell dem Mitbewerber SC Viernheim II im letzten Moment das Nachsehen gab.

Die Gäste aus Weil und Umgebung nahmen das sonntägliche Spiel sehr ernst, reisten bereits am Vortag an und traten bis auf einen Spieler mit der ersten Acht, also sieben (!) Titelträgern, an, so dass die Marschroute die die Gastgeber zunächst war: zweieinhalb Brettpunkte erzielen, dann wäre der Klassenerhalt gesichert. Die verbuchten nach etwa drei Stunden Spielzeit IM Zoltan Hajnal (an Brett 4 gegen FM Patrik Grandadam) und Matthias Becker (Brett 6) mit den schwarzen Steinen gegen den jungen FM Daniel Fischer auf sehr überzeugende und beeindruckende Weise mit Siegen. Hinzu kam das Remis von FM Arndt Miltner (an Brett drei mit Schwarz gegen den sehr starken Schweizer FM Nicolas Grandadam). Da machte es dann auch nichts mehr aus, dass die beiden Ersatzleute Felix Hefner und Karlheinz Eisenbeiser an den beiden hinteren Brettern ihre Partien verloren, obwohl Eisenbeiser sehr angenehm aus der Eröffnung gekommen war. Jetzt konnten die übrigen Buchener in den vier noch laufenden Partien befreit aufspielen, und das taten sie auch. Zwar verlor am Spitzenbrett IM Henryk Dobosz seine Partie gegen den sehr starken 2600er Schweizer Großmeister Sebastian Gegner in einem minimal schlechter stehenden Turmendspiel, aber IM Amadeus Eisenbeiser (an Brett zwei gegen FM Bernhard Lutz) und Jürgen Kettner (Brett 6 gegen FM Mahmut Xheladini) glänzten und begeisterten die zahlreichen Zuschauer mit vollen Punkten zum vor Wettkampfbeginn nicht für möglich gehaltenen 4,5:3,5-Sieg. Damit wurde eine Saison positiv abgeschlossen, die in drei Wettkämpfen für die Odenwälder unglücklich verlief, bei denen es zwei bittere Niederlagen und ein 4:4-Unentschieden gab. eb

