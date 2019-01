Auf Jubel verzichtet

Rettungssanitäter tragen David Siegel Richtung Krankenwagen. © dpa

Zakopane.Erst Euphorie und Sturz-Schock, dann eine herbe sportliche Enttäuschung: Die deutschen Skispringer haben ein bewegtes Wochenende im polnischen Zakopane erlebt und den ersten Teamsieg dieses Winters womöglich mit dem Saison-Aus von David Siegel bezahlt. Der schwere Sturz, bei dem Siegel mit einer Trage aus dem Auslauf gebracht werden musste, überschattete am Samstag den Erfolg des DSV-Quartetts, das nach dem Herzschlagfinale auf Jubel verzichtete.

Noch immer etwas gezeichnet von den Ereignissen des Vortags misslang dann aus DSV-Sicht das Einzel am Sonntag. Beim ersten Saisonsieg des Österreichers Stefan Kraft erfüllte alleine Stephan Leyhe als Siebter die Erwartungen. Karl Geiger und Markus Eisenbichler enttäuschten auf den Plätzen 24 und 26.

Saison-Aus für Siegel?

Der schwere Sturz des Baiersbronners Siegel bei 142,5 Metern hatte am Samstag anstelle des hauchdünnen deutschen Siegs (0,1 Punkte vor Österreich) im Mittelpunkt gestanden. „Einerseits Wahnsinn, andererseits habe ich mich noch nie so wenig über einen Sieg freuen können“, befand Geiger. Er wirkte genauso getroffen wie Leyhe und Eisenbichler, die zu dritt auf dem Podium die Trophäen entgegennahmen und mit finsteren Mienen der deutschen Hymne lauschten. Ein glückliches Gesicht zeigte nur Siegel, der vom Krankenbett am späten Abend via Instagram ein Foto schickte und die Freude über seinen ersten Sieg äußerte. Ein längerfristiger Ausfall von Siegel, bei dem eine MRT-Untersuchung heute Klarheit bringen soll, würde den früheren Teamkapitän Severin Freund wieder näher ans A-Team bringen, der seit drei Wochen im Continental Cup springt. dpa

