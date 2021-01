Auf Tuchfühlung mit Euopa

Frankfurt.Von Alexander Müller

Gemessen an dem, was zurzeit an Ausgelassenheit angemessen ist, enthielt die Stimmung bei Eintracht Frankfurt Spuren echter Euphorie. Dem 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen erwuchs ein Stellenwert, der über einen imponierend herausgespielten Sieg über einen Titelaspiranten hinausging. Die Eintracht hatte eindrucksvoll demonstriert, dass das Ziel, wieder in

...