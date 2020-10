Aufgabe für die nächsten Jahre: Die Zukunft des Vereinssports sichern

Die Konferenz der 16 Landessportbünde hat sich kürzlich in ihrer digitalen Herbsttagung gemeinsam mit Präsidium und Vorstand des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) intensiv mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie beschäftigt.

Der Sport in Deutschland erlebt derzeit die größte gesellschaftspolitische und ökonomische Herausforderung seit 1945. Der Wert des Sports für die Gesellschaft bemisst sich ganz besonders auch in der Bereitstellung von einmaligen Gemeinschaftserlebnissen, heißt es in einer Erkärung. Dies gelte sowohl für den Spitzen- wie auch für den Breitensport. Gemeinschaft bedeute in den rund 90 000 Sportvereinen in Deutschland besonders den intensiven persönlichen Austausch unter Menschen. Dieses unmittelbare Erleben von Nähe war unter Pandemiebedingungen zunächst eine Zeit lang vollständig untersagt. Auch für viele weitere wertvolle gesellschaftliche Leistungen des Sports wie Integration, Inklusion, Sport für Ältere, Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, gelebte Demokratie etc. bleibe im Krisenmodus nur wenig Raum. „Von einem vollumfänglichen Angebot des gemeinnützigen Sports an die Gesellschaft sind aktuell weit entfernt“.

Besonders die Mitgliederentwicklung in allen Altersklassen bereitet Sorge, vorrangig im Kinder- und Jugendsport. Der Wegfall oder die vorübergehende Aussetzung des Wettkampfgeschehens sowie die häufig eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten seien hier von Bedeutung.

Allerdings seien besonders kleine Vereine aufgrund ihrer ehrenamtlichen Strukturen relativ robust durch die Krise gegangen. „Unsere Sportvereine haben seit März 2020 vielfach Verantwortung übernommen. Sie haben Einschränkungen, Sportverbote und Corona-Verordnungen verantwortungsbewusst und vorbildlich umgesetzt, Einkaufs- und Nachbarschaftshilfen organisiert, digitale Bewegungsangebote für ihre Mitglieder während des Lockdowns ausgebaut und anschließend professionelle Hygienekonzepte zum Wiedereinstieg in den Sportbetrieb entwickelt“, heißt es in der Erklärung.

Vielen Mitgliedern in Sportvereinen sei durch das vorübergehende Verbot die Bedeutung des Sports in der Gemeinschaft und der Stellenwert für das eigene Leben noch präsenter geworden. Ohne Sport und Bewegung im Verein fehle vielen Menschen ein großes Stück Lebens-qualität. Bei der Diskussion über Corona-bedingte Einschränkungen des Sportbetriebs würden zu häufig die gesundheitsfördernden Wirkungen der Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote der Vereine übersehen werden. „Eine gute allgemeine körperliche Fitness und die positiven psychosozialen Wirkungen von Sport in der Vereinsgemeinschaft stärken das Immunsystem.“

Sportvereine hätten sich in der Coronapandemie als anpassungsfähige und robuste Organisationen erwiesen und damit erneut entsprechende wissenschaftliche Befunde der letzten Jahre bestätigt. Allerdings bleiben Neu-Eintritte von jungen Mitgliedern derzeit häufig aus. Die sich andeutenden Mitgliederrückgänge (Schätzungen schwanken zwischen 5 und 15 Prozent) werden die finanzielle Basis des Vereinssports und die Finanzierung der Sportbünde und –verbände schwächen.

„In der aktuellen Situation benötigen sie unabdingbar zusätzliche öffentliche Unterstützung, mittelfristig insbesondere zur Aufrechter-haltung der Funktionsfähigkeit, längerfristig zur Mitgliederbindung und -gewinnung. Denn sie sind mit Einnahmenausfällen konfrontiert und Vereine können aufgrund der bislang gesetzlich eingeschränkten Möglichkeit zur Rücklagenbildung nur in geringem Umfang auf Rücklagen zurückgreifen, um die Krise zu bewältigen. Die öffentlichen Hilfen dürfen nicht erst nach vollständiger Auflösung der freien und zweckgebundenen Rücklagen fließen und müssen unbürokratischer gestaltet werden, um das Ehrenamt nicht zusätzlich zu belasten.“

Zudem bedarf es in den nächsten Jahren finanzieller Hilfen, um gezielt Programme zur Mitgliederbindung und -gewinnung zu initiieren.

Wirtschaftlich besonders hart trifft die Coronapandemie zum einen Vereine mit eigenen Sportanlagen, bezahltem Personal und umfangreichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, da diese ihre Fixkosten nur bedingt reduzieren können. Das gilt auch für Vereine im semiprofessionellen und professionellen Wettkampfsport. dosb

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020