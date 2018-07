Anzeige

Stuttgart.Mit der Wimbledon-Schale neben sich sehnte Angelique Kerber den Urlaub herbei. Aufgeräumt und befreit meisterte die 30-Jährige den ersten Medien-Marathon in Deutschland nach ihrer Tennis-Gala in London. Dann aber wollte sie mit Freunden und Familie endlich entspannen. „Es wird bestimmt irgendwo sein, wo es nicht so viele Menschen gibt und wo ich einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen kann“, sagte Kerber in Stuttgart über ihre Urlaubswünsche.

Montagnachmittag war die Weltranglisten-Vierte im Privatflieger nach Polen gedüst. Dienstagmittag trat sie schon wieder rund 860 Kilometer entfernt auf, bei ihrem Sponsor in Stuttgart-Zuffenhausen. Auch drei Tage nach dem verwandelten Matchball gegen Serena Williams hatte sie es nicht geschafft, alle Glückwunsch-Nachrichten abzuhören. 60 Journalisten und ein Dutzend Kamera-Teams warteten auf sie.

Fokus auf große Turniere

Genug von solchen Momenten wie auf dem berühmten Centre Court in London hat sie noch lange nicht. Auch die Rückkehr auf Platz eins der Weltrangliste ist „ein großes Ziel“, wie die erste deutsche Wimbledonsiegerin in diesem Jahrtausend betonte. „Ich muss nur sagen, die Rangliste ist für mich nicht mehr so wichtig. Es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt morgen haben muss“, erklärte Kerber. „Ich möchte Turniere gewinnen und dieses Gefühl haben, die Pokale hochzuhalten.“ In den kommenden Wochen und Jahren wolle sie sich „ganz besonders auf die großen Turniere konzentrieren“.