Aufhören ist erst einmal aufgeschoben

Was könnte Fechten bloß mit Kampfsport zu tun haben? Auf den ersten Blick rein gar nichts. Bei genauerem Hinsehen kann man dann aber doch die eine oder andere Ähnlichkeit erahnen. Den Gegner ausgucken und sich „zurechtlegen“, während man selbst ständig in Bewegung bleibt. Mit möglichst großer Präzision und Beherrschung der technischen Ausführung eigene Aktionen setzen und klare Treffer landen. Und das dann so oft wie möglich wiederholen, bis die Entscheidung zu eigenen Gunsten gefallen ist.

So oder so ähnlich wird auch beim Pointfight gekämpft. Das ist eine eigene Disziplin innerhalb des Kickboxens, bei der es vor allem auf Genauigkeit und Schnelligkeit in der Ausführung ankommt. Je schwieriger die Technik, desto mehr Punkte werden vergeben. Und wenn man ganz viele Punkte bekommen hat, dann kann man sich auch bis ins Finale einer Weltmeisterschaft vorkämpfen.

So geschehen bei Klaus Pfeiffer aus Rippberg, der in Villingen-Schwenningen in „einer stark besetzten Master-Class“ in der Gewichtsklasse bis 85 Kilogramm Vizeweltmeister geworden ist. „Mein Final-Gegner hat mich gut attackiert, und am Ende mit 4:3 gewonnen – verdientermaßen“, sagt Klaus Pfeiffer im Rückblick. „Es war ein sehr fairer Kampf, wie immer eigentlich. Das schätze ich an dieser Schwarzgurtklasse besonders: Alle Kämpfer sind gefestigte Persönlichkeiten.“