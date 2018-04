Aufholjagd der Merlins wird nicht belohnt

Tuomas Iisalo (Trainer Crailsheim Merlins): „Gratulation an Coach van den Berg und sein Team. Sie sind mit der Energie und Intensität aufs Feld gekommen, die du in einem Playoff-Spiel brauchst. Wir haben den Start verschlafen und Trier in einen Rhythmus kommen lassen. Als wir im dritten Viertel endlich angefangen haben mitzuspielen, waren sie schon sehr selbstbewusst und haben auch schwierige Würfe getroffen. Dass wir den Rückstand noch aufgeholt haben, hat dann den wahren Charakter unserer Mannschaft angedeutet. Der letzte Wurf wollte aber nicht fallen, sodass wir die Serie nun in Trier ausgleichen müssen. Um nichts anderes geht es, das ist Playoff-Basketball!“

Ingo Enskat (Ssportlicher Leiter Crailsheim Merlins): „Trier hat in den ersten drei Vierteln mit deutlich mehr Energie gespielt als wir. Wir brauchen die Energieleistung, die wir in den letzten Minuten gebracht haben. Jetzt muss auch der Letzte verstanden haben, dass das keine einfache Halbfinal-Serie wird. Es liegt in unserer eigenen Hand. Wenn wir intensiv und konzentriert spielen, verlieren wir kein Spiel. Aber wir sind heute so nicht aufgetreten und dann gewinnen wir auch nicht. Da gibt es jetzt auch keinen Spielraum mehr für Fehler. Ich erwarte von den Jungs jetzt eine Reaktion und einen Auftritt, der die starke Saisonleistung auch bestätigt und zeigt, dass man in Trier gewinnen will.“ cm