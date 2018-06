Aufregung beim DVV

Anzeige

Frankfurt.Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) hat wegen eines heftigen Streits seinen Vorstand wechseln müssen. Im Dauerzoff mit einer Mehrheit der Landesverbände über die künftige Ausrichtung des DVV entschloss sich der bisherige Vorstand um Präsident Thomas Krohne am Sonntag zum Rücktritt. Anschließend wählte der Hauptausschuss eine neue Führungsriege mit Rekordnationalspieler René Hecht als Krohne-Nachfolger an der Spitze.

Die neue Verbandsführung muss nun die Wogen glätten. „Die jetzige Situation zeigt, dass in unserem Sport das Vertrauen fehlt“, teilte der Vorstand um Hecht mit. „Wir werden diese Situation kritisch hinterfragen, warum es überhaupt so weit kommen konnte.“ Zuvor hatten sich Krohne und weitere fünf Vorstände erklärt: „Die Art und Weise wie die Diskussionen über die Modernisierung und Digitalisierung unseres olympischen Spitzensportverbandes geführt wurden, bildet keine Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit in der Zukunft.“

Im Zentrum des Konflikts stand der „DVV-Zukunftsplan 2021“, den Krohne im Juni 2017 vorgestellt hatte. Verbunden sein sollte damit unter anderem die Einführung einer verpflichtenden DVV-Card für alle Spielerpassinhaber und die kostenpflichtige Etablierung der neuen digitalen Plattform „Volleypassion“. Mitglieder und Fans sollten damit Mehrwerte erhalten, der im August 2012 einstimmig gewählte Krohne wollte seinerseits mehr Mitglieder gewinnen und Sponsoreneinnahmen für den Verband steigern. dpa