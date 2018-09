Aufschlag für 24 motivierte Cracks

Die 31. Jugend-Tenniskreismeisterschaften finden an diesem Wochenende auf der Anlage des TSC GB Wertheim statt. 24 Jugendliche der Altersgruppen U10 bis U18 aus dem Sportkreis Tauberbischofsheim messen sich in K.O.- und Gruppenspielen ab Samstag 12 Uhr und Sonntag 9 Uhr. Die Siegerehrungen werden am Sonntag gegen 15 Uhr ebenfalls auf der Anlage des TSC GB Wertheim durch den Schirmherrn Bürgermeister Wolfgang Stein vorgenommen. Freundliche Unterstützung erfährt der Verein durch die Stadt Wertheim, den Stadtteilbeirat Eichel-Hofgarten und die Volksbank. Viele freiwillige Helfer aus dem Verein sorgen für das leibliche Wohl der Freunde des „weißen Sports“ im Hofgarten. hb

