Auftaktsieg für Kohlschreiber in Madrid

Madrid (dpa) -Tennis-Profi Philipp Kohlschreiber hat die zweite Runde beim ATP-Turnier in Madrid erreicht. Der 35 Jahre alte Augsburger bezwang den Weltranlisten-40. Michail Kukuschkin (31) aus Kasachstan mit 6:2 und 7:6 (7:5).

Zunächst hatte Kohlschreiber, an Position 50 in der Welt, wenig Probleme mit seinem Kontrahenten und sicherte sich nach nur 34 Minuten den ersten Satz. Doch im zweiten Durchgang hatte Kohlschreiber mehr Mühe. Erst im Tiebreak gewann er nach einer Spieldauer von 98 Minuten seine Auftaktpartie in der spanischen Hauptstadt.