Aus dem Sonderrecht ergeht ein Auftrag

Mannheim.Am Samstag lief mal wieder einer dieser Klassiker im Fernsehen. Fußball-Europameisterschaft 2008, Viertelfinale, Deutschland gegen Portugal. Die DFB-Auswahl gewinnt 3:2, ihr Trainer heißt schon damals Joachim Löw, auch wenn er wegen einer Sperre in dieser Partie gar nicht auf der Bank sitzt. Der Lörracher verfolgt die Begegnung aus einer Loge, in der dramatischen Schlussphase mit einer Zigarette im Mund, was ihm tags darauf übrigens einen Rüffel aus dem Bundestag einbringt. Man stelle sich nur vor, was wohl los gewesen wäre, wenn Löw in der Nase gebohrt oder sich in die Hose gepackt hätte. Wie gut, dass es nur eine Zigarette war.

Emotionale und fachliche Ebene

Momentan kann der Bundestrainer noch nicht einmal irgendeine Bundesligapartie aus irgendeiner Loge verfolgen. Sogar im Fernsehen sieht er ja nur sich selbst, weil es ganz einfach keine Spiele gibt. Der Ball ruht in der Corona-Krise, könnte aber bald wieder rollen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kämpft um eine Genehmigung – und hat damit eine gesellschaftliche Debatte ausgelöst, in der viel vermischt wird, obwohl es eigentlich zwei Ebenen gibt. Eine fachliche – und eine emotionale.

Rein fachlich betrachtet spricht – sofern das Hygienekonzept die geforderten Ansprüche erfüllt – nichts gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Man kann der DFL ja noch nicht einmal vorwerfen, dass sie der Bevölkerung dringend benötigte Corona-Tests wegnimmt. Denn momentan, das berichtete zuletzt der „Spiegel“, werden weniger als die Hälfte der in einer Woche möglichen 818 426 Tests in Anspruch genommen. Ebenfalls fällt es schwer, die DFL für ihren Vorstoß zu kritisieren. Sie ist ein „Wirtschaftsbetrieb wie viele andere“, hielt Geschäftsführer Christian Seifert richtigerweise fest und rechnete vor, dass durch den Fußball etwa 56 000 Menschen beschäftigt werden.

All diese Arbeitsplätze sind in Gefahr, wenn nicht mehr gespielt wird und etwa 750 Millionen Euro an Fernsehgeldern ausbleiben. Es wäre deshalb fahrlässig, nein sogar verantwortungslos, sich nicht um eine Genehmigung zu bemühen. Mal ganz abgesehen davon, dass sich der Fußball durch die TV-Einnahmen selbst retten kann. Dazu sind momentan nicht viele in der Lage. Und der Staat hat in der jüngeren Vergangenheit auf Kosten aller Bürger bei anderen Branchen schon spektakulärere Verrenkungen gemacht. Die Banken lassen grüßen. Das sollte auch die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock wissen, die sich bei „Anne Will“ gegen eine Bundesliga-Fortsetzung aussprach: „Wir verspielen damit in unserer Gesellschaft wirklich einen sozialen Zusammenhalt, wie das zutiefst ungerecht ist für diejenigen Bereiche, in denen ein Kind noch nicht einmal auf eine einsame Schaukel darf.“

Womit wir beim emotionalen Teil der Debatte wären, die durch – man muss es so klar sagen – dumme Äußerungen wie der von Hasan Salihamidzic unnötig befeuert wird. Der Bayern-Sportchef kündigte in diesen Zeiten, in denen Menschen ihren Job verlieren, eine Transferoffensive an. So etwas nennt man dann wohl Eigentor – und auch Seifert dürfte das nicht gefallen haben. In der „FAZ“ sprach der DFL-Boss von „tief sitzenden Vorbehalten“ gegenüber dem Profifußball „in seiner jetzigen Form“. Zuvor hatte er sich schon gefragt, was der Fußball bloß falsch gemacht habe.

Nun ja, man könnte ihm antworten, dass ein Blick in die Fankurven in den vergangenen Jahren gereicht hätte, um eine ungefähre Ahnung davon zu bekommen. Mit dem Turbo-Kapitalismus, dem globalisierten Gigantismus, der Dekadenz (Stichwort Goldsteak), dem Egoismus und der Selbstüberschätzung des herausgeputzten Hochglanz-Produkts Bundesliga in der ohnehin entrückten Parallelwelt Profi-Fußball, in der bei jeder Vergabe der TV-Rechte – je nach Betrachtungsweise – so etwas wie peinliche oder rauschhafte Goldgräber-Stimmung aufkommt, können sogar die Treusten der Treuen einfach nur noch sehr wenig etwas anfangen. Und zwar erst recht nicht, wenn dann in der ersten Krise trotz maximaler Vermarktung und totaler Kommerzialisierung schon nach kurzer Zeit alles zusammenzubrechen droht.

Ungewohnte Demut

„Die Bundesliga hat gemäß des DFL-Reports 2020 den 15. Umsatzrekord nacheinander ausgewiesen. Von 2006 bis 2019 konnten die Erlöse von 1,29 Milliarden Euro auf 4,02 Milliarden Euro mehr als verdreifacht werden“, rechnete Bilanzexperte Ludwig Hierl von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zuletzt in der „Heilbronner Stimme“ vor. Zwangsläufig ergibt sich daraus die Frage: Wo ist all das Geld geblieben? Beim Blick auf die exorbitanten Gehälter und Beraterhonorare kann man sich das gut vorstellen. Was reinkam, wurde auch wieder ausgegeben, weshalb sich die Bundesliga eines merken muss: Sollte sie jetzt wieder spielen dürfen, entsteht daraus der Auftrag, künftig verantwortungsvoller zu wirtschaften.

Viele scheinen das zu wissen. Demut schwingt – von Salihamidzic abgesehen – schon jetzt bei den meisten Funktionären mit. Finden die Clubs zurück zur Bescheidenheit? Man wird es erst herausfinden, wenn man sie spielen lässt. Die Corona-Krise ist aber auf jeden Fall eine Chance zur Läuterung.

In dieser Analyse verbindet der Autor seine Meinung mit Fakten.

Montag, 04.05.2020