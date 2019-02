Aus dem Tritt geraten – und in der Tristesse angelangt

Wolfsburg.Nach der dritten herben Niederlage in Serie ist der FSV Mainz 05 endgültig im tristen Tabellen-Mittelfeld der Fußball-Bundesliga angekommen. Die zarten Hoffnungen auf einen Sprung ins internationale Geschäft sind durch die längste Niederlagenserie der laufenden Saison wieder verflogen, nach unten müssen die Mainzer angesichts der schwachen Konkurrenz aus Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg auch nicht mehr blicken. Doch abhaken wollen die Mainzer die Spielzeit deshalb noch lange nicht. „Wir sind trotzdem ehrgeizig und werden die Fehler genau ansprechen“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Samstag nach dem 0:3 (0:1) beim VfL Wolfsburg.

Null Punkte, 1:11 Tore – die 05er sind ganz schön aus dem Tritt geraten. Zumindest was die Ergebnisse angeht. Denn spielerisch war das Team von Trainer Sandro Schwarz in Wolfsburg nicht schlechter als die Gastgeber. Allerdings fehlte den Gästen in der Offensive die Power. „Das Grundproblem der gesamten ersten Halbzeit war, dass wir zu wenig Durchschlagskraft im letzten Drittel hatten“, monierte Schwarz.

Hinzu kam, dass die Mainzer den Start in die Partie verschliefen und bereits in der 4. Minute das 0:1 durch einen Fernschuss von Maximilian Arnold hinnehmen mussten. „Das war natürlich ein Kaltstart“, sagte Schwarz. Nach dem Seitenwechsel versuchte der FSV weiter Druck aufzubauen, wirklich gefährlich wurde das Schwarz-Team aber nicht. „Wir haben gefühlt 20 Flanken in den Wolfsburger Strafraum geschlagen, aber nie einen Abnehmer gefunden“, kritisierte Kapitän Stefan Bell.

Es passte zu dem verkorksten Nachmittag, dass ein aus Mainzer Sicht umstrittener Strafstoß für die Vorentscheidung zugunsten des VfL Wolfsburg sorgte. Nach dem besten Angriff der Partie über Josip Brekalo und Yannick Gerhardt scheiterte Wolfsburgs Stürmer Wout Weghorst an FSV-Torwart Müller. Danach spielte der Mainzer Jean-Philippe Gbamin den Ball mit der Hand, was Schiedsrichter Benjamin Cortus zunächst aber nicht ahndete.

Erst nachdem das Spiel bereits einige Zeit weitergelaufen war, überprüfte der Unparteiische die Szene am Monitor und entschied auf Elfmeter. Weghorst verwandelte sicher zum 2:0 (69.). „Für mich muss der Video-Assistent da nicht eingreifen, weil es keine klare Fehlentscheidung war“, kritisierte Schwarz. dpa

