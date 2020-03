„Aus ganz viel Mist ist ganz viel Gutes entstanden“

Berlin.Kristina Vogel war die beste Bahnradsportfahrerin der Welt, sie gewann elf WM-Titel und zweimal Olympia-Gold. Dann kollidiert sie im Training mit einem anderen Fahrer und sitzt seitdem im Rollstuhl. Ihren Lebensmut hat sie nicht verloren. Ganz im Gegenteil – wie sie im Interview mit dieser Redaktion zeigt.

Sie waren bei der Bahnrad-WM in Berlin als TV-Expertin im Einsatz. Wie wichtig ist es Ihnen, weiterhin Teil des Ganzen zu sein? Jetzt eben aus der Perspektive einer TV-Expertin . . .

Kristina Vogel: Natürlich sehr. Ich brenne dafür. Ich glaube, dass ich der Sportart noch etwas zu geben habe. So lange man mich da noch haben will und noch hören möchte, versuche ich, mein Wissen und meine Erfahrung weiterzugeben.

Werden Sie auch bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio als Expertin dabei sein?

Vogel: Ja, ich bin für das ZDF dabei. Wir schauen gerade, wie wir es genau machen. Aber geplant ist es, die kompletten Spiele da zu sein. Meine Vorfreude ist riesig. Der Traum von Tokio bleibt. Ich kann ihn mir erfüllen, nur eben ein bisschen anders.

Sie engagieren sich neben dem Bahnradsport auch in der Politik. Seit dem vergangenen Sommer sitzen Sie als Parteilose für die CDU im Stadtrat von Erfurt. Einer Ihrer Themenschwerpunkte ist die Inklusion. Wie haben Sie sich als Stadträtin eingelebt?

Vogel: Erst einmal ging es ja darum zu schauen, wie das alles funktioniert. Zum Beispiel, wie man einen Antrag stellt. Wo geht das hin? Wie wird das diskutiert? Das ist alles neu für mich gewesen. Als Athlet ist man unheimlich zielorientiert. Für jedes Problem will man sofort eine Lösung. So war ich in der Politik am Anfang auch. Ich musste dann aber lernen und verstehen, warum es manchmal so lange dauert, bis es eine Lösung gibt. Demokratie bedeutet eben, dass man sich gegenseitig anhört. Auch andere Meinungen. Manchmal denkt man ja, dass die eigene Meinung die einzig richtig ist. Dann hört man eine andere und stellt fest: Ja, das ist auch eine gute Sicht der Dinge. Deswegen dauert Politik manchmal etwas länger, als man es sich wünschen würde.

Macht Ihnen Politik Spaß?

Vogel: Zunehmend, ja. Manchmal denkst du dir schon: Ach Gott, warum diskutieren wir hier jetzt schon wieder so lange. Da kommt dann der Athlet wieder durch. Es ist aber auch schön, weil ich meine Heimat noch einmal anders kennenlerne. Mit so vielen Facetten, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat.

Ärgert es Sie als Lokalpolitikerin, dass es auf Landes- und Bundesebene momentan derart drunter und drüber geht? Auslöser der jüngsten Turbulenzen war ja Ihr Heimatland Thüringen, wo es sich schwierig gestaltet, eine neue Regierung hinzubekommen. Bekommen Sie das auch zu spüren?

Vogel: Ich bin ganz froh, dass man mich dann doch noch eher als Athletin sieht und nicht als Politikerin. Ich bin da also verschont geblieben. Meine Stadtratspartei hat aber schon richtig böse Kommentare bekommen. „Steigbügelhalter des Faschismus“ und so weiter. Es macht in Thüringen gerade keinen Spaß, Politik zu machen. Das ist alles wie im Kindergarten.

In den den Sozialen Netzwerken weisen Sie immer wieder auf Missständen in der Gesellschaft im Umgang mit Menschen mit Behinderung hin. Sei es die Bahn, die es nicht schafft, Sie und ihren Rollstuhl zu transportieren. Seien es Autofahrer, die auf Behindertenparkplätzen stehen. Sehen Sie sich als Vorkämpferin für die Rechte von Menschen mit Behinderung?

Vogel: Ich hasse Ungerechtigkeit. Ich habe durch meinen Unfall eine laute Stimme bekommen. Und die möchte ich nutzen, so lange man mich noch hört.

Was nervt Sie mehr: Mitleid oder Ignoranz?

Vogel: Ich glaube Ignoranz. Mitleid ist ja irgendwie ein Bedürfnis, mir zu helfen. Auch wenn ich so selbstbewusst und stark bin, dass ich das schon schaffe. Der Rollstuhl ist keine Strafe, sondern Teil meines Lebens. Das kann jedem passieren. Ignoranz dagegen tut weh. Es gibt eben Leute, die brauchen Hilfe, um an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Wenn das jemand ignoriert und sich das Recht herausnimmt, damit falsch zu liegen – das ist frech. Das ist egoistisch auf eine böse Art.

Hilft Ihnen das Leben und Trainieren als Spitzensportlerin, mit Ihrer Situation zurechtzukommen?

Vogel: Was man als Athlet lernt, ist, dass das Ergebnis schon kommt, wenn man dran bleibt. Im Sport ist das natürlich besser messbar als im Alltag. Aber das Prinzip ist das gleiche: Wenn man etwas möchte und dafür investiert, dann kann das funktionieren.

Gibt es noch Momente, in denen Sie mit Ihrem Schicksal hadern?

Vogel: Diese Momente hatte ich eigentlich nie. Natürlich gibt es immer mal Situationen, in denen dich das alles nervt. Ich bin auch keine Maschine und habe mal schwache Momente. Aber alles in allem sage ich: Aus ganz viel Mist ist ganz viel Gutes entstanden.

Andreas Kornes ist Sportredakteur bei der „Augsburger Allgemeinen“, die Mitglied der „G14plus“ ist: Eine bundesweite Kooperation von Sportredaktionen, die Beiträge austauschen. Auch diese Redaktion gehört zur „G14plus“.

