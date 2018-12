Aus im Viertelfinale

Bhubaneswar.0:9 nach Strafecken, 1:2 nach Toren: Die deutschen Hockey-Herren waren im Viertelfinale der WM in Indien gegen klar überlegene Belgier auf verlorenem Posten und mussten ihren Traum vom großen Coup früh begraben. „Wir haben nicht unsere beste Leistung abgerufen – weder als Team, noch individuell. Von daher überwiegt jetzt natürlich die Enttäuschung“, stellte Bundestrainer Stefan Kermas selbstkritisch nach dem verdienten 1:2 (1:1) des Olympia-Dritten gegen bärenstarke „Rote Löwen“ fest. „Das ist bitter und schade, aber das 1:2 geht aus meiner Sicht völlig okay“, räumte der ehemalige DHB-Präsident Stephan Abel ein. Am Ende steht WM-Rang fünf zu Buche.

Das Führungstor durch Dieter Linnekogel aus der 14. Minute war in Bhubaneswar zu wenig für die Deutschen, die zuvor alle drei Gruppenmatches gewonnen hatten. Während die DHB-Auswahl ihr wahres Leistungsvermögen aber ausgerechnet in diesem K.o.-Spiel nicht abzurufen verstand, war der Sieg der Belgier dank der Mehrzahl an Torchancen leistungsgerecht. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018