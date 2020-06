Die Sport-Assistenten-Ausbildung „Profil Kinder“ wird in diesem Jahr zum neunten Mal von der Badischen Sportjugend im Badischen Sportbund Nord in Kooperation mit der Sportjugend Tauberbischofsheim dezentral durchgeführt. Nach Abschluss des Lehrgangs erhalten die Teilnehmer ein Zertifikat und können die Jugendleitercard (Juleica) beantragen.

Die Ausbildung beinhaltet unter anderem die Planung und Durchführung einer Trainingseinheit, Spiel- und Übungsformen zur Schulung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten, kleine Spiele, die Grundlagen der Sportbiologie und Trainingslehre, das Verhalten und die Handlungskompetenz des Übungs- und Jugendleiters, pädagogische Grundlagen und die Aufsichtspflicht.

Mit Abschluss der Ausbildung können die Teilnehmer sowohl die Jugendleiter-Lizenz als auch die Übungsleiter-Lizenz C Profil Kinder absolvieren. Die erste Woche, der so genannte Grundlehrgang der jeweiligen Ausbildungsreihe, entfällt in diesem Fall, so dass der direkte Einstieg in den Aufbaulehrgang der jeweiligen Ausbildung erfolgen kann.

Die Veranstaltung findet an den beiden Wochenenden 10./11. Oktober und 14./15. November in Tauberbischofsheim statt. Anmeldungen sind ab sofort möglich bei der Sportjugend Tauberbischofsheim, Telefon 0 93 41 /89 88 13, E-Mail: sport-jugendtbb@t-online.de möglich. sjt

