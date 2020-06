Ausfälle sind nicht zu kompensieren

Crailsheim Merlins – FC Bayern München 79:110 (11:26/ 24:25/ 21:35/23:24)

Crailsheim: Carpenter (3), Stuckey (11), A. Kovacevic (4), Herrera (27), Brembly (8), Bleck (5), Ogunsipe (4), Lazic (3), D. Kovacevic (6), Hawkins (8).

Die ohnehin schon angespannte Personalsituation bei den Crailsheim Merlins verschlimmerte sich vor dem gestrigen Spiel gegen den FC Bayern München Basketball noch einmal. Mit DeWayne Russell fiel der nächste Schlüsselspieler im Team von Tuomas Iisalo aus. Dafür sprangen die beiden Jugendspieler Aleksa Kovacevic und Vladan Lazic in die Bresche, die mit viel Selbstvertrauen agierten und einen guten Eindruck hinterließen. Auch Liam Carpenter bekam mehr Spielzeit. An der 79:110-Niederlage konnten die Youngsters nichts ändern. Bereits am Mittwoch steht die nächste Aufgabe an. Dann treffen die Crailsheimer auf die Bayern-Bezwinger ratiopharm Ulm. Es bleiben den Zauberern noch zwei Spiele um sich für die Viertelfinals zu qualifizieren.

Zwar stand es im ersten Viertel einmal 11:11, doch nach den ersten zehn Minuten 26:11 für die Bayern. Die Crailsheimer starteten mit einem 6:0-Lauf in den zweiten Spielabschnitt, dann dominierte wieder der Deutsche Meister das Geschehen. Nach 20 Minuten führten die Münchner 35:51. Die fehlende BBL-Erfahrung auf dem Feld schlug sich auch auf den Spielstand aus, indem der FC Bayern weiter davonzog. Bei den Zauberern waren es Maurice Stuckey und vor allem Seba Herrera, die das Scoring in dieser schweren Phase übernahmen. Beim Stand von 56:86 endete der dritte Abschnitt.

Die ersten BBL-Punkte

Im letzten Viertel war die Begegnung bereits entschieden. Bei den Crailsheimern war klar erkennbar, dass die Kräfte nachließen. Beide Teams agierten in der Defensive unkonzentriert, so dass einige einfache Punkte auf beiden Seiten folgten. Die beiden Regionalligaspieler Vladan Lazic und Aleksa Kovacevic erzielten ihre ersten BBL-Punkte, zeigten sich unbeeindruckt und traten mit viel Selbstbewusstsein auf.

Insgesamt war das erste und dritte Viertel entscheidend für die am Ende deutliche 79:110-Niederlage. Zwischenzeitlich konnten die Merlins dem Deutschen Meister trotz eines kleinen und BBL-unerfahrenen Kaders Paroli bieten.

Crailsheim Trainer Tuomas Iisalo sagtre nach dem Spiel: „Es ist derzeit enorm schwierig für uns mit dieser kurzen Rotation. DeWayne Russell ist heute ebenfalls ausgefallen. Also fehlen uns fünf Spieler aus dem Kader der Hauptrunde. Positiv aufgefallen ist Sebastian Herrera, mit 27 Punkten. Das wichtigste in einem solchen Spiel ist nicht das Resultat auf dem Scoreboard, sondern dass wir mit unserer Identität spielen. Teambasketball, hohe Intensität und immer alles geben.“

Der nächste Gegner auf dem Programm der Merlins ist ratiopharm Ulm. Die Ulmer müssen dabei die Ausfälle von Killian Hayes, Grant Jerrett und Seth Hinrichs kompensieren. Mit Thomas Klepeisz von den Basketball Löwen Braunschweig und Dylan Osetkowski von der BG Göttingen angelte man sich aber namhafte Verstärkungen aus der Liga. Im Hauptrundenspiel bezwangen die Merlins die Ulmer, damals noch vor elektrisierender Kulisse in der Arena Hohenlohe, mit 91:79. Bereits zu Turnierbeginn setzten die Orangenen aber schon ein gehöriges Ausrufungszeichen, indem sie den amtierenden deutschen Meister Bayern München schlugen. anu

