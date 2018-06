Australien nach 1:1 gegen Dänemark enttäuscht

Anzeige

Samara (dpa) - Für Außenseiter Australien war mehr drin. Nachdenklich schlichen die Socceroos nach dem 1:1 (1:1) im Spiel der Fußball-WM gegen Dänemark vom Platz in Samara. Dank eines umstrittenen Handelfmeters darf Australien aber auf das zweite Achtelfinale seiner WM-Historie hoffen.

«Die Enttäuschung ist da», sagte Australiens niederländischer Trainer Bert van Marwijk. «Wir haben gegen die Nummer 12 der Weltrangliste sehr gut gespielt. Wir haben nicht verloren, hätten aber gewinnen können.»

Kapitän Mile Jedinak nutzte einen Strafstoß zum hoch verdienten Ausgleich (38.) für die «Aussies», nachdem Leipzigs Yussuf Poulsen der Ball im Strafraum nach einem Kopfball an die Hand gesprungen war. Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu entschied erst nach Nutzung des Videobeweises auf Elfmeter. Dänemarks Star Christian Eriksen hatte die insgesamt enttäuschenden Dänen in Samara vor 40.727 Zuschauern in der 7. Minute in Führung gebracht.