Auswärts in Augsburg

Neuss.Die Adler Mannheim bestreiten ihre erste Auswärtspartie in der neuen DEL-Saison bei den Augsburger Panthern am Sonntag, 16. September, 19 Uhr. Nachdem bereits die Auftaktpartie der Adler gegen die Düsseldorfer EG, die vom früheren Adler-Trainer und -Spieler Harold Kreis betreut wird, bekanntgegeben wurde (14. September, 19.30 Uhr), veröffentlichte die DEL gestern den kompletten Plan für die 25. Saison. Am dritten Spieltag (Freitag, 21. September, 19.30 Uhr) gastieren die Nürnberg Ice Tigers in Mannheim. Danach müssen die Adler bei den Straubing Tigers ran (Sonntag, 23. September, 16.30 Uhr) und empfangen daheim die Grizzlys Wolfsburg (Freitag, 28. September, 19.30 Uhr). Die Hauptrunde endet am 3. März 2019. Dann treffen die Adler auf die Kölner Haie. Wie bisher sind alle Spiele live bei Telekom Sport zu sehen. Sport1 überträgt insgesamt 40 Partien live.

Die Spieler des Meisters stehen für Bundestrainer Marco Sturm im schlimmsten Fall erst am 30. April 2019 fest. Dann würde ein mögliches siebtes Play-off-Finale ausgetragen. Die WM 2019 in der Slowakei startet bereits am 10. Mai. dpa/obit