Balance zwischen Ballbeherrschung und Blödsinn

Mannheim.Sein Name ging durch die Sportpresse, als er im Juli in Sinsheim bei der International Matchplay Trophy den über 20 Jahre alten Platzrekord einstellte. Auf dem Par-72-Kurs hatte der damals erst 15 Jahre alte Wolfgang Glawe zum Auftakt eine 64er-Runde hingelegt – nach nur zwei Stunden Nachtschlaf und geschwächt von einer Magen-Darm-Grippe. Längst hat sich das Ausnahmetalent vom Golfclub Mannheim-Viernheim (GCMV) im Herrenteam etabliert. Zum Gewinn der Deutschen Meisterschaft trug Glawe wesentlich bei. Mitte September ließ er durch seinen dritten Platz bei den Deutschen Jugendmeisterschaften (AK16) erneut aufhorchen.

„Ich liebe einfach die Wettkampfsituation“, sagt der inzwischen 16-Jährige. Er könne sich „sehr gut fokussieren“, und den enormen Ehrgeiz habe er wohl von seiner Mutter geerbt, so die Selbsteinschätzung des Jugendlichen, der nun auch den Sprung in die U-18-Nationalmannschaft geschafft hat.

Der Sohn eines Deutschen und einer Thailänderin kam im Alter von vier Jahren durch seinen Vater mit dem Golfsport in Kontakt. Die ersten fünf Lebensjahre verbrachte die Familie in Thailand. Als Wolfgang sechs Jahre alt war, sah ihn Ted Long das erste Mal. Der Cheftrainer des GCMV, damals noch in St. Leon-Rot tätig, erkannte sofort das Potenzial. „Ich muss nur sehen, wie jemand den Schläger hält und wie die Augen das Ziel fixieren“, sagt der Pro, einer der erfolgreichsten Coaches in Deutschland.

Täglich steht Glawe mehrere Stunden auf dem Platz. Inzwischen sei der Teenager „innerhalb von 100 Metern Weltklasse“. Er habe ein „Wahnsinnsballgefühl“, schwärmt Long. Da Vater Ulrich Glawe als Ingenieur viel unterwegs ist, sieht sich der Trainer auch in der Rolle des Ersatzvaters: „Wolfgang ist wie Familie für mich. Auch wenn wir nicht immer beste Freunde sind.“ Doch bei aller Disziplin im Training: „Es gibt genug Raum für Spaß und dummes Zeug“, versichert Long. Er lege Wert darauf, dass „Kinder Kinder bleiben“ sollten – zumindest außerhalb des Golfplatzes. Dort trifft sich der Zehntklässler gerne mit Freunden. „Wir sind oft unterwegs oder zocken an der Konsole“, erzählt der Schüler des Mannheimer Kurpfalz-Gymnasiums, der sich auch für American Football, Basketball und Eishockey interessiert – allerdings nur als Zuschauer. Er habe nie das Verlangen gespürt, auf eine andere Sportart umzusatteln: „Mit Golf bin ich schon so weit gekommen, dabei bleibe ich.“ Sein Traum: „Ich will Tourspieler werden.“ Trainer Ted Long glaubt an seinen Schützling: „Wolfgang kann locker Profi werden, er hat alle Voraussetzungen dafür.“