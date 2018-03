Bamberg deutlich aufgefrischt

Anzeige

Bamberg.Luca Banchi hat die sportliche Talfahrt von Brose Bamberg erst einmal gestoppt. Seitdem der neue italienische Coach Anfang März die Nachfolge von Andrea Trinchieri übernommen hat, zeigt sich der beste deutsche Basketball-Club der vergangenen Jahre deutlich formverbessert.

Auch das Franken-Derby gegen s.Oliver Würzburg entschied der Titelverteidiger am Samstag knapp mit 70:67 für sich. „Er hat frischen Wind in die Mannschaft gebracht. Alle sind froh, alle lächeln. Es macht wieder Spaß“, erklärte der derzeit verletzte Nationalspieler Patrick Heckmann bei Telekom Sport.

Die Bamberger haben unter Banchi mit einem starken Auftritt in Ulm (90:67) und gegen Dirk Bauermanns’ Würzburger zwei wichtige Siege im Kampf um die Play-off-Teilnahme geholt. Unter Trinchieri rutschte der Verein nach denkwürdigen Pleiten wie in Jena (68:85) sogar aus den Plätzen, die zur Teilnahme an der K.o.-Phase berechtigen. Nach dem dritten Erfolg in Serie geht der Blick wieder nach oben.