Bamberg war zu stark

Tuomas Iisalo (Headcoach Hakro Merlins): „Man konnte sehen, dass Bamberg von der ersten Minute an konzentriert war. Ich denke, wir hatten unsere Chancen, aber wir hatten zu viele Probleme in der Defense. Über diese schwachen Phasen müssen wir hinwegkommen.Mir gefiel es viel besser, wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben. Aber es ist einfach sehr schwer gegen eine Mannschaft mit der Qualität von Bamberg zu gewinnen.“

Ingo Enskat (sportlicher Leiter Hakro Merlins): „Auch wenn das erste Viertel sicher attraktiv anzuschauen war, gab es da schon einen Haken. Wir kommen rein und es läuft offensiv super, wir versäumen es aber, hinten Stopps zu machen. So liegst du dann hinten, obwohl du gefühlt gut im Spiel warst. In der Folge haben die Bamberger ihre Qualitäten ausgespielt und eine physische Präsenz gezeigt, die wir in dem Moment nicht bringen. Ich sehe es positiv, dass die Mannschaft sich in der zweiten Hälfte nicht aufgegeben hat.“

Ainars Bagatskis (Headcoach Brose Bamberg): „Meiner Meinung nach sind die Merlins ein sehr gefährliches Team, vor allem zu Hause. Im ersten Viertel waren wir in der Defense nicht gut, da haben wir in einigen Momenten unseren Plan nicht eingehalten.Aber letztendlich war das Wichtigste, dass wir diese Spiel gewonnen haben.“