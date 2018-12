Bandscheibenvorfall abgehakt

Karersee.Nahezu ohne Training vor dem Weltcup in Carezza hat Snowboarderin Ramona Hofmeister nach einem überstandenen Bandscheibenvorfall völlig überraschend den dritten Platz belegt. „Das ist total verrückt. Das war auch so nicht geplant, nachdem wir gestern Abend erst entschieden haben, dass ich überhaupt starte“, sagte die 22-Jährige vom WSV Bischofswiesen. Im kleinen Finale gewann sie am Donnerstag am Südtiroler Karersee gegen ihre Teamkollegin Cheyenne Loch (SC Schliersee). Beide haben damit schon nach dem ersten Rennen der Weltcup-Saison die Qualifikation für die Weltmeisterschaften sicher.

„Ich hätte nie gedacht, heute – wie im letzten Jahr – wieder auf dem Podium zu stehen. Das ist das perfekte Comeback“, sagte Hofmeister. „Ich werde jetzt abwarten, wie mein Rücken reagiert, auch wenn ich derzeit schmerzfrei bin. Je nachdem werde ich in Cortina am Samstag starten.“ In Cortina d’Ampezzo steht erneut ein Parallel-Riesenslalom auf dem Programm. Der Erfolg der 22-Jährigen aus Oberbayern überraschte vor allem deswegen, weil sie sich kaum hatte vorbereiten können.

Mitte September erlitt Hofmeister beim Training am Stilfserjoch einen Bandscheibenvorfall, schon den zweiten ihrer Laufbahn. Sie entschied sich gegen eine Operation und meinte, die ganze Saison auszufallen. Doch die Heilungstherapie verlief besser als gedacht, so dass sie ein Comeback und eine WM-Teilnahme im Februar in den USA wieder ins Visier nahm. „Ich steige aber erst wieder auf das Snowboard, wenn es tausendprozentig passt“, hatte sie im November gesagt. Hofmeister trainierte vor der Abreise zum ersten Weltcup in Norditalien erst einen Tag auf ihrem Snowboard.

WM-Norm schon fast erfüllt

Hofmeisters Podestplatz krönte einen insgesamt überzeugenden Saisonstart für die deutschen Raceboarder. Die Olympia-Zweite Selina Jörg (SC Sonthofen) schied im Achtelfinale gegen Hofmeister aus, erfüllte mit Rang zehn aber die halbe WM-Norm. Auch Stefan Baumeister vom SC Aising-Pang wurde Zehnter und kann schon am Samstag mit einem weiteren Top-16-Resultat das WM-Ticket perfekt machen.

Den Sieg bei den Damen holte sich Nadya Ochner aus dem italienischen Team, die im Finale schneller war als die Tschechin Ester Ledecka. Bei den Herren gewann der Slowene Tim Mastnak vor den beiden Österreichern Benjamin Karl und Sebastian Kislinger.

Selina Jörg war im Sommer verletzungsfrei geblieben. Das Olympia-Silber von Südkorea war nach etlichen vierten Plätzen ihr erstes Edelmetall. „Für mich ist jetzt ein Haken dran, ich habe die Medaille, alles andere ist Zugabe“, sagte sie.

