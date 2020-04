Bangen um Pokalfinale

Berlin.Kein Fußballfest im Olympiastadion, keine Partynacht für den Cupsieger und auf jeden Fall ein Geisterspiel: Das DFB-Pokalfinale kann aufgrund der Corona-Pandemie nicht am 23. Mai in Berlin stattfinden. Wie der DFB am Freitag mitteilte, bleibt der Wettbewerb auf unbestimmte Zeit ausgesetzt und der Endspieltermin offen. Es stehen noch die Halbfinals zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sowie dem 1. FC Saarbrücken und Bayer Leverkusen aus. Auch für diese Begegnungen gibt es noch keine Termine.

Es sei „überaus bedauerlich, dass auch dieses besondere Spiel aller Voraussicht nach ohne Zuschauer im Stadion stattfinden muss, wobei wir selbstverständlich zunächst die generellen behördlichen Entscheidungen und Vorgaben abzuwarten haben“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller. Immerhin sei das Spiel „ja im frei empfangbaren Fernsehen für jedermann zu sehen“, sagte er und verdeutlichte den Wunsch des Verbandes. Ziel sei es, die Saison bis 30. Juni zu beenden. Maßgeblich dafür seien die Zustimmung der Behörden und die Einhaltung entsprechender Vorgaben für Geisterspiele. Die Bundesliga bleibt zunächst auch über den 30. April hinaus unterbrochen.

Unabsehbare Folgen

Offen bleibt, ob es unter derzeitigen Umständen überhaupt ein Finale geben kann. Klar scheint, dass durch die Verschiebung auch die nächste Pokalsaison beeinflusst wird. Die Auswirkungen der Pandemie könnten dafür sorgen, dass es den Saisonstart mit der ersten Pokalrunde so nicht geben kann. Denn der Heimvorteil der Amateure birgt zusätzliche Unwägbarkeiten. Auch wenn die Partien als Geisterspiele stattfinden, sind in kleineren Stadien die Hygienemaßnahmen schwieriger umzusetzen als in Bundesliga-Arenen.

Zudem steht noch nicht einmal fest, wann das Teilnehmerfeld für 2020/21 komplett sein wird. In den Landesverbänden ruht derzeit der Pokal-Wettbewerb ebenfalls. dpa

