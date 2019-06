Bann bricht in Minsk

Minsk.Petrissa Solja standen Tränchen in den Augen, als sie Patrick Franziska nach dem verwandelten Matchball abklatschte. Geschafft! Olympia erreicht! Das Tischtennis-Mixed hat bei den Europaspielen in Minsk am Dienstag die erste Goldmedaille für das deutsche Team geholt, das zuvor drei Bronzemedaillen für sich verbucht hatte. Doch wichtiger als Gold in Minsk war für das Paar, dass es damit den Weg nach Tokio ebnete. „In den entscheidenden Momenten waren wir saugut“, sagte Franziska.

Zuvor war Timo Boll (38) im Duell der Altmeister gegen Wladimir Samsonow (43) der Sprung ins Halbfinale der Einzelkonkurrenz gelungen. Auch Han Ying steht in der Vorschlussrunde. Beiden fehlt noch ein Sieg zur Olympia-Qualifikation.

Finalsieg im Eiltempo

Dreimal 11:4, 13:33 Minuten – schon waren Franziska/Solja mit den Rumänen Ovidio Ionescu und Bernadette Szocs fertig. Dabei hatte Bundestrainer Jörg Roßkopf „ein sehr offenes Spiel“ angekündigt. Solja fand den Auftritt „fast perfekt“. Nach ihrem Aus im Einzel-Viertelfinale am Nachmittag gegen die Portugiesin Yu Fu war sie „noch etwas traurig“, wie sie sagte, doch diese Enttäuschung wandelte sie in Energie um.

Boll und Samsonow hatten zuvor eine große Show geliefert. „Timo musste sein bestes Tischtennis zeigen“, sagte Roßkopf nach dem hart umkämpften Sieg in 4:1-Sätzen. Die Routiniers rätselten nach ihrer packenden Begegnung, wie oft sie in ihrer Karriere aufeinander getroffen sind. Auf „vielleicht 30 bis 40 Mal seit 1997 oder 98“ einigten sie sich. „Am Anfang hat er mich ganz schön frisch gemacht“, erinnerte sich Boll, der mittlerweile die bessere Bilanz für sich reklamiert. dpa

