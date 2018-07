Basketball-Star Schröder will mit Oklahoma «oben mitmischen»

Anzeige

Berlin (dpa) - Der deutsche Basketball-Star Dennis Schröder freut sich auf seinen anstehenden Wechsel in der nordamerikanischen Profiliga NBA von den Atlanta Hawks zu Oklahoma City Thunder.

«Es ist eine tolle Sache, mit Stars wie Russell Westbrook oder Paul George zusammenzuspielen», sagte der 24 Jahre alte Aufbauspieler der «Bild am Sonntag». «Dazu kommt, dass die Thunder ein Verein sind, der seit Jahren eine Siegermentalität hat. Ich freue mich auf die neue Saison.»

Es habe auch andere Interessenten gegeben, die aber keine passenden Tauschpartner gefunden hätten. «Oklahoma City ist dafür bekannt, immer in die Play-offs zu kommen und oben mitzuspielen», sagte Schröder auf die Frage nach seinen Zielen mit dem neuen Club. «Ich starte jetzt auch schon in meine sechste NBA-Saison und will natürlich etwas erreichen. Ich kann nichts versprechen, aber wir wollen auf jeden Fall oben mitmischen. Mit dem Team, das wir haben, können wir das auf jeden Fall.»