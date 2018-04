Basketball-Talent Wagner begeistert USA und Nowitzki

Anzeige

San Antonio (dpa) - Die NBA-reife Vorstellung von College-Toptalent Moritz Wagner begeistert selbst Dirk Nowitzki. «Ich hab' dich im Blick», twitterte der Superstar, als Wagner auf der großen Basketball-Bühne seine Gala ablieferte.

Mit dem Auftritt vor 70.000 Zuschauern bei der US-Unimeisterschaft hat sich der 20 Jahre alte Berliner bereits vor dem Finale in den landesweiten Fokus gespielt. «Er sollte zu einem soliden NBA-Spieler heranwachsen», prophezeite die «New York Times» am Oster-Wochenende und fragte beeindruckt: «Gibt es irgendetwas, was er nicht kann?»

Beim 95:79-Erfolg seiner Michigan Wolverines über die Loyola University Chicago lieferte Wagner eine Leistung für die Geschichtsbücher und erinnerte an die ganz Großen vergangener Tage. Der frühere Spieler von ALBA Berlin legte 24 Punkte und 15 Rebounds auf und war mit seinen 2,11 Meter von der Verteidigung zu keiner Zeit zu stoppen. Mindestens 20 Zähler und 15 Rebounds schafften in den vergangenen 40 Jahren in einem Halbfinale bei der March Madness («Verrückter März») lediglich die späteren NBA-Superstars Hakeem Olajuwon (1983) und Larry Bird (1979).