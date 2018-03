Basketball-Talent Wagner mit Michigan im Halbfinale

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Basketball-Talent Moritz Wagner hat mit den Michigan Wolverines bei der alljährlichen College-Meisterschaft in den USA das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft der University of Michigan setzte sich in Los Angeles mit 58:54 (27:26) gegen Florida State durch.

Der 20-jährige Berliner erzielte zwölf Punkte und holte sechs Rebounds in der Viertelfinalbegegnung. Sein Mannschaftskollege Charles Matthews war mit 17 Zählern der Topscorer im Spiel. Im Halbfinale trifft Michigan auf das Überraschungsteam des diesjährigen NCAA-Tournaments: die Loyola University Chicago. Die beiden Halbfinalbegegnungen des K.o.-Turniers finden am 31. März im texanischen San Antonio statt. Beim NCAA-Tournament kämpfen 68 Mannschaften um die Meisterschaft im College-Basketball.