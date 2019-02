Bayer erkämpft sich gute Ausgangslage

Krasnodar.Bayer Leverkusen kann nach dem Europacup-Comeback von Trainer Peter Bosz mit dem Achtelfinale in der Europa League planen. Das 0:0 beim russischen Tabellenzweiten FK Krasnodar ist vor dem Rückspiel in einer Woche eine Situation, die eher für Bayer spricht. „Ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Resultat“, sagte Bosz. „Ich hätte gern ein Auswärtstor gemacht“, meinte der Niederländer und stachelte sein Team nach dem engagierten Auftritt an: „Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen!“

Vor 34 827 Zuschauern im Krasnodar-Stadion hatte der Bundesligist durchaus gute Chancen zum Sieg, konnte aber dank einer Steigerung nach der Pause auch mit dem torlosen Remis zufrieden sein. Ohne Kapitän Lars Bender, der wegen eines Faserrisses im Oberschenkel fehlte, bot die Werkself eine couragierte Auswärts-Vorstellung. dpa

