Bayer träumt vom Pokal

Leverkusen.Bayer Leverkusen nimmt Anlauf auf den ersten Fußball-Titel seit 1993. „Die Fokussierung ist voll da. Ich bewerte den Pokal als sehr wichtigen Wettbewerb“, sagte Bayer-Trainer Peter Bosz vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1 und Sky) gegen den Bundesliga-Rivalen Union Berlin.

Zwei Siege trennen Leverkusen noch vom Finale im nationalen Cup, den der Werksclub vor 27 Jahren gewinnen konnte. „Wir sind noch in drei Wettbewerben dabei. Es ist aber erst März und noch lange hin bis Mai, wenn die Preise verteilt werden“, erklärte Bosz.

Für Leverkusen läuft es in dieser Saison bislang überaus gut. Die Mehrfachbelastung in drei Titelkämpfen bewältigte das Bayer-Team zuletzt famos. Leverkusen ist seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage, hält in der Bundesliga Tuchfühlung zu den Champions-League-Rängen und hat neben dem Viertelfinale im DFB-Pokal auch schon das Achtelfinale in der Europa League gegen die Glasgow Rangers erreicht. „Die Mannschaft geht jedes Spiel sehr konzentriert an. Wir sind in der Rückrunde stabil“, meinte Bosz auch in Hinblick auf den straffen Zeitplan. Mit dem DFB-Pokalspiel startet Bayer in die dritte von fünf englischen Wochen in Serie. dpa

