Bayern-Basketballer zurück auf Liga-Thron

München (dpa) - Den großen Feierbefehl ihres Geschäftsführers kamen die Basketballer des FC Bayern nach dem Double-Coup zuvor. «Sieben Tage Party! Sieben Tage Party!», kündigte Marko Pesic nur Minuten nach dem Final-Triumph über ALBA Berlin an, da war er von einer Bierdusche bereits klitschnass.

Dank eines famosen 106:85 (58:39)-Erfolgs im fünften und entscheidenden Match gegen die Hauptstädter kehrt Bayern auf den Bundesliga-Thron zurück und hat beste Chancen, wie die Fußballer und die Eishockey-Cracks vom EHC Red Bull eine Münchner Ära zu prägen.

Daran aber dachten die siegestrunkenen Profis nicht. «Jetzt gibt es ein paar Tage Ausnahmezustand hier in München», meinte Nationalspieler Danilo Barthel, der zum wertvollsten Spieler (MVP) der Finalserie gewählt worden. Schon auf dem Parkett tanzten und feierten die Basketball-Hünen wie kleine Buben, Spielmacher Stefan Jovic und Topscorer Nihad Djedovic trugen die abgeschnittenen Korbnetze wie Schmuckketten um den Hals. In der Kabine ging die Sause weiter, einem Physiotherapeuten wurde nach einer verlorenen Wette vom gesamten Team der Kopf kahl geschoren. Zu später Stunde durfte in einer Bar der obligatorische «We are the Champions»-Gesang nicht fehlen.