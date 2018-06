Bayern-Basketballern fehlt noch ein Sieg zum Titel

Anzeige

München (dpa) - Die Basketballer des FC Bayern haben sich im Finale um die deutsche Meisterschaft die Führung erkämpft und sind nur noch einen Erfolg vom Titelgewinn entfernt.

Vor allem dank der beherzten Defensive feierten die Münchner ein 72:66 (46:29) gegen ALBA Berlin und die 2:1-Führung in der Best-of-Five-Serie. Mit einem Auswärtserfolg am Mittwoch (20.00 Uhr) in der Hauptstadt wäre dem Pokalsieger von Coach Dejan Radonjic der erste Meistererfolg seit 2014 sicher. ALBA indes muss beide noch möglichen Partien gewinnen, um sich erstmals seit 2008 und zum neunten Mal in der Vereinsgeschichte zu Deutschlands Basketball-Primus zu krönen.

«Die Jungs haben das heute super gemacht und jetzt führen wir 2:1, darüber bin ich glücklich. Am Schluss war es ein spannendes, tolles Endspiel, uns hat zum Schluss ein bisschen die Kraft gefehlt», sagte Münchens Geschäftsführer Marko Pesic bei Telekom Sport. ALBA-Profi Luke Sikma meinte: «Wir haben jetzt ein Spiel zu Hause, da wollen wir gewinnen. Wir müssen die Ballverluste vermeiden und die Würfe besser treffen.»