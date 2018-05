Bayern-Drama bei Real - Adiós Finale und Triple nach 2:2

Anzeige

Madrid (dpa) - Adiós Bayern. Adiós Triple. Ein leidenschaftlicher Kampf des FC Bayern ist beim nächsten Champions-League-K.o. gegen Angstgegner Real Madrid unbelohnt geblieben.

Beim 2:2 (1:1) fehlte Jupp Heynckes mit dem deutschen Meister am Tag der Arbeit in einem spektakulären Fußball-Spiel ein Tor zum Happy End. Nach einem Blackout von Torwart Sven Ulreich und Corentin Tolisso zum 1:2 konnte der starke James Rodríguez im Halbfinal-Rückspiel im ausverkauften Bernabeu-Stadion nur noch in der 63. Minute ausgleichen.

Der Schuss ins Endspiel am 26. Mai wollte nicht mehr glücken. «Wir sind natürlich sehr enttäuscht. Meine Mannschaft hat heute ein überragendes Spiel gemacht», lobte Heynckes. Mats Hummels sagte: «Es tut extrem weh. Gefühlt waren wie die gefährlichere Mannschaft, aber Real hat weniger Fehler gemacht.» In Kiew kann nun Madrid gegen den FC Liverpool oder AS Rom den dritten Titelgewinn nacheinander in der Königsklasse schaffen. «Bayern war wieder extrem gefährlich», gab Reals Nationalspieler Toni Kroos zu. «Aber jetzt sind wir weiter und das zählt. Wenn du Bayern rauswirfst, dann heißt das auch was.»