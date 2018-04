Bayern erwartet «absoluten Topgegner» - «Müssen alles geben»

Anzeige

Sevilla (dpa) - Diesmal will der FC Bayern seine schwarze Champions-League-Serie endlich beenden. Viermal schied der deutsche Fußball-Rekordmeister in der K.o.-Runde der Königsklasse gegen einen spanischen Topclub aus, der FC Sevilla soll im Viertelfinale nicht die nächste Stolperfalle werden.

«Ich habe direkt nach der Auslosung gesagt, dass ist ein absoluter Topgegner», sagte Trainer Jupp Heynckes am Abend vor dem Hinspiel am Dienstag (20.45 Uhr). «Wir haben allergrößten Respekt vor dem FC Sevilla.»

Beim Abschlusstraining im leeren Estadio Ramón Sánchez Pizjuán waren alle 21 mitgereisten Akteure seines Kaders dabei. Die Stars freuen sich auf das Kräftemessen in Andalusien. «Vielleicht ist Sevilla nicht so bekannt wie Real Madrid und Barcelona. Aber das ist eine ganz tolle Mannschaft. Wir müssen 100 Prozent alles geben, um in die nächste Runde zu kommen», sagte Javi Martínez.