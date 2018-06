Bayern feiert Titel-Coup - Zukunft von Coach Radonjic offen

Anzeige

München (dpa) - Die ersten Bierduschen wurden nur Minuten nach der Schlusssirene verabreicht, später gab es kleine Freudentänzchen und das obligatorische «We are the Champions» an der Bar: Der FC Bayern hat nach dem Gewinn der Basketball-Bundesliga standesgemäß die große Titelparty eingeläutet.

«Wir haben echt einen harten Weg zur Meisterschaft gehabt, aber umso stolzer bin ich, wie wir das hier gemacht haben», sagte Nationalspieler Danilo Barthel, der zum wertvollsten Spieler der Finalserie (MVP) gewählt worden war.

Nach dem 106:85 (58:39) über ALBA Berlin hatten die Münchner schon auf dem Parkett der eigenen Halle mit dem Feiern begonnen, sowohl Alex King als auch Geschäftsführer Marko Pesic wurden mit Bier übergossen. Nach einer famosen Leistung im alles entscheidenden Match der Finalserie geht der Titel verdient an die Bayern, die als Pokalsieger zudem das erste Double der Vereinshistorie bejubelten.