Bayern gegen ALBA: «Playoffs leben vom Momentum»

Der Meister von 2014 will mit dem Schwung aus dem souveränen und dank einer aggressiven Verteidigung erzwungenen Erfolg nachlegen. Auf Spielmacher Braydon Hobbs müssen sie verzichten, der Amerikaner musste am Donnerstag wegen einer Blinddarmentzündung operiert werden; ein Comeback im Finale ist eher unwahrscheinlich. «Wir spielen zu Hause, wir müssen nochmal so eine Partie liefern, also 40 Minuten ohne Fehler zu machen. Dann bin ich sicher, dass wir das Spiel gewinnen», sagte Nihad Djedovic. «Wir wissen, was zu tun ist.»

Der Ausgang des Matches entscheidet, wer in der Serie 2:1 in Führung geht und in Spiel vier am Mittwoch in Berlin (20.00 Uhr) den Meister-Coup perfekt machen kann. Ein mögliches fünftes und letztes Spiel stünde am nächsten Samstag (20.30 Uhr) wieder in München an.

Die Berliner, die den ersten Meistertitel seit zehn Jahren anstreben, müssen vor allem mental fit werden und die Heimpleite abhaken. «Wenn wir enttäuscht sind, haben wir ein Problem», sagte Manager Marco Baldi. «Playoffs leben vom Momentum. Wenn wir es nicht schaffen, das Spiel sofort zu vergessen und es weiter mit uns rumtragen, dann kriegt es noch mehr Gewicht als es ohnehin schon hat.»