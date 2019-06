Bayern und Dortmund im Free-TV

Frankfurt.Die Erstrundenauftritte von Cupverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen. Los geht es mit dem BVB, dessen Gastspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am 9. August (20.45 Uhr) in Sport1 zu sehen ist. Am 12. August (20.45 Uhr) zeigt die ARD die Partie der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt wie gewohnt alle 32 Spiele der 1. Hauptrunde live.

Darunter sind auch die Partien der Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und SC Freiburg starten jeweils samstags in die neue Saison. Eine Woche vor dem Liga-Auftakt tritt Freiburg in der ersten Runde des DFB-Pokals am 10. August (15.30 Uhr) beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Magdeburg an, Hoffenheim spielt am Abend (18.30 Uhr) beim Drittligisten Würzburger Kickers.Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart ist am 12. August (18.30 Uhr) beim Drittligisten Hansa Rostock zu Gast. Zeitgleich empfängt der Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC seinen künftigen Ligarivalen Hannover 96.

Zweitligist SV Sandhausen trifft bereits am 9. August (20.45 Uhr) auf den Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach. Wie die Kurpfälzer treffen auch Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim und Oberligist FC 08 Villingen auf Bundesligisten. Waldhof empfängt Eintracht Frankfurt am 11. August (15.30 Uhr), Villingen hat am 10. August (15.30 Uhr) Heimrecht gegen Fortuna Düsseldorf.

Am gleichen Tag steigt um 18.30 Uhr das schwäbische Traditionsduell zwischen Regionalligist SSV Ulm und Zweitligist 1. FC Heidenheim. dpa

