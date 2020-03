BBL berät heute über Spielbetrieb

Die Basketball-Bundesliga berät am heutigen Donnerstag über die Auswirkungen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus auf den Ligabetrieb. Von einer kompletten Absage der restlichen Saison wie im Eishockey, über eine temporäre Aussetzung von Spieltagen bis hin zu Geisterspielen ist alles denkbar. Auf jeden Fall stellen sich die Verantwortlichen vor der außerordentlichen Liga-Tagung in Stuttgart auf schwierige Diskussionen ein, denn die Situation ist äußerst komplex und kompliziert.

Gunnar Wöbke, Geschäftsführer der Fraport Skyliners Frankfurt, sprach sich für eine Aussetzung des Ligabetriebes für vier Wochen aus. Das habe er den Verantwortlichen der übrigen 16 Clubs und der Liga bereits am Sonntag in einem Schreiben mitgeteilt. „Das wäre das Vernünftigste und Fairste für alle“, sagte Wöbke am Mittwoch der gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Und dann müssen wir einfach abwarten wie sich die Dinge entwickeln.“

Wird Saisonende verschoben?

Auch Hermann Schüller, Geschäftsführer der EWE Baskets Oldenburg, die laut Spielplan am Samstag bei s.Oliver Würzburg antreten müssten, könnte sich mit einer solchen Lösung und einer daraus resultierenden Verschiebung des Saisonendes anfreunden. „In den Playoffs könnte man dann auch darüber nachdenken, statt im Best-of-Five-Modus lediglich im Best-of-Three-Modus zu spielen“, sagte Hermann Schüller. dpa

