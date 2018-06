Beachtliche Resultate in den Seniorenklassen erzielt

Anzeige

Die Schießsportanlagen in Dossenheim, Ittersbach, Laudenbach und Walldorf waren Austragungsorte weiterer Titelwettkämpfe um neue Landesmeister des Badischen Sportschützenverbandes. Dabei machten besonders die -Senioren von sich reden, indem sie, wie der stellvertretende Landessportleiter Günter Schwahn bei der Siegerehrung im Vereinsheim des SSV Laudenbach bemerkte, mit hervorragenden Ergebnisleistungen aufwarteten. Gleich siebenmal wurden Bestergebnisse von je 300 Ringen erzielt, was gebührenden Applaus fand. Nachfolgend die erzielten Resultate: Kleinkalibergewehr 100 m Auflage, Senioren I - Mannschaften: 1. SSV Sandhausen 891 Ringe, 2. SSV St. Ilgen 881, 3. SSV Hilsbach 872. – Einzel: 1. Peter Scherz, SSV Sandhausen, 298 Ringe, 2. Heinrich Wagenblaß, SV Eschelbronn, 298, 3. Thomas Noe, SG Buchen, 296. Seniorinnen I – Einzel: 1. Brigitte Sach, SSV Spechbach, 295 Ringe, 2. Maria Kempf, SSV St. Ilgen, 292, 3. Kerstin Liebsch, SSV Eberbach, 289. Seniorenklasse II – Einzel: 1. Gerd-Peter Löh, SG 1721 Karlsruhe, 299 Ringe, 2. Karlheinz Weick, SSV Philippsburg, 299, 3. Günther Ehrbar, SSV St. Ilgen, 298. Seniorinnen II – Einzel: 1. Ingeborg Lobitz, SV Eschelbach, 297 Ringe, 2. Annette Schatz, SSV Eberbach, 292, 3. Christiane Ehrbar, SSV St. Ilgen, 291. Senioren III – Mannschaften: 1. SV Eschelbach 896 Ringe, 2. SG 1721 Karlsruhe 893, 3. KKS Stein am Kocher 893. – Einzel: 1. Jürgen Dörtzbach, SV Eschelbach, 300 Ringe, 2. Harald Bärthel, SV Eschelbach, 299, 3. Wulfrin Schatz, SSV Eberbach, 299. Seniorinnen III – Einzel: 1. Brigitte Graf, SV Ettlingen, 298 Ringe, 2. Elke Köstner, SG 1721 Karlsruhe, 296, 3. Hannelore Müller, SG Buchen, 290. Senioren IV – Einzel: 1. Siegfried Hess, SSV Dielheim, 300 Ringe, 2. Willi Graf, SV Ettlingen, 300, 3. Fritz Pfeffer, SSV Dielheim, 300. Seniorinnen IV – Einzel: 1. Traute Wahle, SSV Dielheim 291 Ringe. Senioren V – Einzel: 1. Kurt Jozwiak, KKS Stein am Kocher, 300 Ringe, 2. Hilmar Leuck, SV Eschelbach, 300, 3. Heinz Krüger, SGi Reichartshausen, 300. Luftgewehr: Damen IV – Einzel: 1. Christiane Ehrbar, SSV St. Ilgen, 353 Ringe, 2. Gudrun Zettl, SSV Moosbrunn, 347. Schüler – Mannschaften: 1. SVG Eppelheim 544 Ringe, 2. SV Mannheim-Rheinau 533 Ringe, 3. SG „Tell“ Edingen 526 Ringe. – Einzel: 1. Noah Sommer, SVG Eppelheim, 192 Ringe, 2. Benjamin Dannefelser, SSV Eberbach, 190, 3. Benedikt Schulz, TSV Marbach, 187. Einzel (Mädchen): 1. Olivia Butzer, SG 1721 Karlsruhe, 188 Ringe, 2. Stella Gushakowski, SSV Weinheim, 188, 3. Laura Scherneck, SG Mannheim-Rheinau, 183. Kleinkaliber 3x20 Schuss: Jugend – Mannschaften: 1. SSV Karlsbad 1672 Ringe, 2. SSV Karlsbad II 1571, 3. SV Elsenz 1543. – Einzel: 1. Lukas Schertlen, KKS Stebbach, 545 Ringe, 2. Jak Thissen, SSV Karlsbad, 522, 3. Max Kreß, SSV Eberbach, 505. Einzel (Mädchen): 1. Larissa Weindorf, SSV Karlsbad, 578 Ringe, 2. Lana Wurster, SSV Karlsbad, 560, 3. Nina Lapszies, SSV Karlsbad, 534. Kleinkaliber-Liegendkampf: Junioren I – Mannschaften: 1. KKS Plankstadt 1708 Ringe, 2. TSV Marbach 1665. – Einzel: 1. Steffen Kreß, KKS Plankstadt 583 Ringe, 2. Kevin Dannheimer, SSV Rot, 570, 3. Sven Halber, SV Neudorf, 546. Juniorinnen I – Mannschaften: 1. KKS Königsbach II 1719 Ringe. – Einzel: 1. Sophie Petry, KKS Königsbach, 580 Ringe, 2. Alisha Faßl, SVG Eppelheim, 580, 3. Sarah Würz, KKS Königsbach, 577. Junioren II – Einzel: 1. Leon Joho, KKS Plankstadt 582 Ringe, 2. Daniel Mages, TSV Marbach, 560, 3. Tobias Metzger, TSV Marbach, 554. Juniorinnen II – Einzel: 1. Cora-Heidi Vonthron, KKS Königsbach, 574 Ringe, 2. Sarah Schendel, KKS Königsbach, 574, 3. Laura Schreck, KKS Königsbach, 574. Luftpistole: Schüler – Mannschaften: 1. SV Walldorf 539 Ringe, 2. SG Pforzheim 485. – Einzel: 1. Marcel Jung, SV Walldorf, 182 Ringe, 2. Maxim Spallek, SG 1721 Karlsruhe, 181, 3. Eduard Baumeister, SG Pforzheim, 174. Einzel (Mädchen): 1. Mia Fuchs, SV Walldorf, 179 Ringe, 2. Celina Becker, SV Walldorf, 178, 3. Julia Schefer, SG Pforzheim, 155. Jugend – Mannschaften: 1. SV Walldorf 1019 Ringe. – Einzel: 1. Nicolas Keller, SV Walldorf, 357 Ringe, 2. Heiko Niklas Haas, SGi Reichartshausen, 348, 3. Tobias Schworm, SSV Niefern, 343. Einzel (Mädchen): 1. Vanessa Jennifer Gleißner, SG 1721 Karlsruhe, 354 Ringe, 2. Pia Wallitzer, SV Walldorf, 332, 3. Josephine Thorn, SV Walldorf, 330. Junioren I – Mannschaften: 1. SV Walldorf 1139 Ringe, 2. SV Walldorf II 1031, 3. SV Karlsdorf 1012. – Einzel: 1. Robin Walter, SV Walldorf, 382 Ringe, 2. Marco Wußler, SV Walldorf, 378, 3. Pascal Gruber, SV Walldorf, 370. Junioren II – Einzel: 1. Nils Strubel, SV Walldorf, 381 Ringe, 2. Jannik Zöller, SV Hirschburg, 366, 3. Edmund Zerr, SG 1721 Karlsruhe, 346. Juniorinnen II – Einzel: 1. Yasmin Ulrike Gleißner, SG 1721 Karlsruhe, 344 Ringe, 2. Klara Schaps, KKS Hambrücken, 321, 3. Leonie Graupner, SV Karlsdorf, 321. 25 m Pistole Jugend – Einzel: 1. Marcel Vogt, SC Wolfartsweier, 501 Ringe, 2. Heiko Niklas Haas, SGi Reichartshausen, 498. Einzel (Mädchen): 1. Pia Wallitzer, SV Walldorf, 457 Ringe, 2. Lena Schaps, KKS Hambrücken, 439, 3. Vasiliki Pampoukidou, SV Karlsdorf, 428. Juniorinnen II – Einzel: 1. Lara Schaps, KKS Hambrücken, 490 Ringe. Laufende Scheibe Luftgewehr: Herren I – Mannschaften: 1. SV Walldorf 1361 Ringe, 2. SV Wiesental 1142. –Einzel: 1. Tobias Baust, SV Walldorf, 519 Ringe, 2. Patrick Schell, SV Walldorf, 461, 3. Romina Askani, SV Wiesental, 407. Laufende Scheibe Luftgewehr MIX: Herren – Mannschaften: 1. SV Walldorf 870 Ringe, 2. SV Wiesental 743. – Einzel: 1. Tobias Baust, SV Walldorf, 341 Ringe, 2. Patrick Schell, SV Walldorf, 297, 3. Hermann Gerteis, SV Walldorf, 268. Damen – Einzel: 1. Romina Askani, SV Wiesental 297 Ringe. Armbrust 10 m: Herren I – Mannschaften: 1. KKS Hüffenhardt 1173 Ringe, 2. SSV Rittenweier 1123, 3. KKS Hüffenhardt II 1119. – Einzel: 1. Steffen Hillenbrand, KKS Hüffenhardt, 394 Ringe, 2. Ralf Hillenbrand, KKS Hüffenhardt, 386, 3. Mike Hertel, SSV Rittenweier, 384. Damen I – Einzel: 1. Melanie Ebend, KKS Hüffenhardt, 393 Ringe, 2. Sina Weismehl, SV Dossenheim, 368, 3. Eva-Maria Kurz, SGi Ketsch, 361. Herren III – Einzel: 1. Kerstin Liebsch, SSV Eberbach, 381 Ringe, 2. Karin Geml, KKS Hüffenhardt, 380, 3. Richard Hertel, SSV Rittenweier, 378. Herren IV – Einzel: 1. Martin Hildenbrand, SSV Spechbach, 375 Ringe, 2. Georg Wolf, SSV Spechbach, 351, 3. Jürgen Dörtzbach, SV Eschelbronn, 305. Junioren I – Einzel: 1. Julia Schertlen, KKS Stebbach, 378 Ringe, 2. Mona Fuchs, SSV Weinheim, 369, 3. Norbert Jacob, SSV Weinheim, 359. Armbrust international 30 m: Herren I – Mannschaften: 1. SV Eschelbronn 1448 Ringe. – Einzel: 1. Ralf Hillenbrand, SSV Kronau 580 Ringe, 2. Bernd Armin Schuster, SV Eschelbronn, 525. Herren III – Einzel: 1. Heinrich Wagenblaß, SV Eschelbronn, 502 Ringe, 2. Jürgen Dörtzbach, SV Eschelbronn, 421. Armbrust national: Herrenklasse I – Mannschaften: 1. SSV Eberbach 321 Ringe, 2. SV Eschelbronn 319, 3. SSV Spechbach 317. – Einzel: 1. Bernd Armin Schuster, SV Eschelbronn, 115 Ringe, 2. Sina Weismehl, SV Dossenheim, 114, 3. Patrick Joho, SSV Eberbach, 112. Herren III – Einzel: 1. Ralph Spegg, SSV Spechbach 112 Ringe, 2. Heinrich Wagenblaß, SV Eschelbronn, 106, 3. Wolf-Dieter Schmitt,, SSV Eberbach, 105. Herren IV – Einzel: 1. Georg Wolf, SSV Spechbach, 100 Ringe, 2. Jürgen Dörtzbach, SV Eschelbronn, 98, 3. Hans Jürgen Kopietz, SSV Spechbach, 97. Juniorinnen I – Einzel: 1. Julia Schertlen, KKS Stebbach, 105 Ringe. Feldarmbrust IAU: Herren I – Mannschaften: 1. SSV Kronau 2541 Ringe, 2. SSV Kronau II 2493. – Einzel: 1. Steffen Hillenbrand, SSV Kronau, 866 Ringe, 2. Melanie Ebend, SSV Kronau, 861, 3. Oliver Steiger, KKS Reihen, 852. Herren III – Einzel: 1. Walter Hillenbrand, SSV Kronau, 840 Ringe, 2. Franz Block, SSV Kronau 670. Junioren I – Einzel: 1. Elias Moch, SSV Kronau, 756 Ringe. müb