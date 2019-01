Beachtlicher Erfolg für Ruben Ziegler in starkem Teilnehmerfeld

Vom 2. bis 6. Januar fanden auf der Sportschule Schöneck in Karlsruhe-Durlach die Badischen Schach-Jugend-Einzelmeisterschaften in den Altersgruppen U14 bis U25 statt, für die sich vier Vertreter des Schachbezirks Odenwald als Bezirksmeister 2018 qualifiziert hatten. Die jeweiligen Turniersieger auf badischer Ebene erkämpften sich wiederum die Startberechtigung für die Deutschen Meisterschaften an Pfingsten.

In der Altersgruppe U14 startete Lars Rögner vom SC BG Buchen in einer sehr starken Gruppe von 14 Teilnehmern, wo er in sieben Runden nach Schweizer System 2,5 Zähler verbuchte und Rang 12 belegte, was in etwa seiner Erwartung entsprach, da er mit dieser Leistung seine Wertungszahl 1189 hielt. Sieger wurde Xinyan Wang (Karlsruher SF) mit 5,5 Zählern.

Den deutlich stärksten Eindruck hinterließ Mika Trunk (Schachclub BG Buchen) in der U16, wo er unter 18 Teilnehmern mit vier Zählern den geteilten Rang fünf bis neun, nach guter Feinwertung den tollen sechsten Platz eroberte. Er traf in der Auftaktrunde auf den späteren badischen Meister und bereits Erstligaspieler Marco Dobrikov vom SV Hockenheim (ELO 2218) und war sehr nahe am Unentschieden, ehe er im Endspiel noch fehlerhaft fortsetzte. Es folgte in Runde zwei ein tolles Remis gegen den drittplatzierten Leon Wu, der bereits im Oberligakader von OSG Baden-Baden III steht und hier gegen SC BG Buchen auflaufen könnte. Mika Trunk kam aus der Zeitnotschlacht gar mit materiellem Vorteil heraus, schaffte es jedoch nicht, diesen zu verwerten. Auf alle Fälle verbesserte der hochtalentierte Buchener seine DWZ um 17 Punkte und übersprang damit die magischen 1600 Punkte. Hinter Dobtikov – er kam auf sechs Zähler – wurde Nam Do vom SK Sandhausen mit derselben Punktzahl, jedoch schlechteren Feinwertung Vizemeister.

In der U18 vertrat Philipp Koslov von den Schachfreunden Bad Mergentheim den Odenwald und auch das ausgezeichnet. Er wurde mit vier Zählern unter 12 Teilnehmern ebenfalls Sechster, verzeichnete allerdings 130 DZW-Punkten Gewinn – auf nun 1651 – die auffälligste Steigerung. Er bot eine ausgezeichnete DWZ-Leistung von tollen 1809, was Landesliga- bis Verbandsliganiveau entspricht. Meister wurde relativ souverän Niklas Schmider vom SK Lahr (ELO 2207).

Schließlich spielte Ruben Ziegler vom SC BG Buchen die Altersgruppe U25 mit und das sehr eindrucksvoll. Er kam auf drei Zähler, was den achten Platz im Zwölf-Teilnehmerfeld bedeutete. Dies ist in dem sehr starken Feld für ihn sehr beachtlich, denn er verbesserte seine Wertungszahl um ganze 67 Punkte. Sieger wurde völlig unangefochten Marcel Herm vom SC Ketsch mit 6,5 Zählern. eb

