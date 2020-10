Becker nahm auch teil

„Die Schultüren öffnen für Tennis!“ lautete 1973 die Forderung der amtierenden Staatssekretärin Hanna-Renate Laurien auf der Mitgliederversammlung des Deutschen Tennis-Bundes. Drei Jahre zuvor war bereits ein eigenes Referat Schultennis mit einer Kommission der Landesverbandsvertreter eingerichtet worden, um die Sportart bundesweit im Umfeld Schule zu etablieren. 50 Jahre später gehört Tennis zwar nicht wie Leichtathletik zu den Kerndisziplinen im Sportunterricht, ist aber aus dem Gesamtkontext des Schulsports nicht mehr wegzudenken.

„Tennis in der Schule bedeutet für die Schülerinnen und Schüler, frühzeitig eine Sportart kennenzulernen, die sie ihr Leben lang ausüben können“, sagt der DTB-Präsident und pensionierte Pädagoge Ulrich Klaus. „Insofern kann man durchaus von einem Schlüsselelement für ein späteres lebenslanges Sporttreiben sprechen, denn aus gesundheitlicher Sicht ist eine frühe Förderung des Bewegungsdrangs von Kindern und Jugendlichen elementar.“

Bis ins Bundesfinale

Die wichtigsten Wettbewerbe, Angebote und Innovationen in der 50-jährigen Geschichte sind auch heute noch fester Bestandteil des Schultennis. Im leistungssportlichen Bereich ist das vor allem die Aktion „Jugend trainiert“, die im Vorfeld der Spiele in München 1972 ins Leben gerufen wurde und an der Tennisgrößen wie Boris Becker in ihrer Jugend teilnahmen. Nach wie vor kämpfen jedes Jahr mehrere tausend Schulen mit ihren Mädchen- und Jungenmannschaften um den Einzug in die Landesfinals und das Bundesfinale in Berlin. Und wer sich in der Hauptstadt durchsetzt, der darf sogar zur Schultennis-Weltmeisterschaft, deren Erstauflage 1995 in Duisburg stattfand. Dreimal gewannen deutsche Teams seither sogar die Goldmedaille. Für den alltäglichen Schulsport entwickelte der Deutsche Tennis-Bund zusammen mit seinen Partnern über die Jahre verschiedene Schultennis-Sets, bestehend aus Kinderschlägern, Kleinfeldnetzen und druckreduzierten Bällen.

Und wie sehen Gegenwart und Zukunft des Schultennis aus? Mit der flächendeckenden Einführung der Ganztagesschulen hat sich Schultennis durch die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Vereinen vielfach im Nachmittagsangebot positionieren können. dosb

