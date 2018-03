Beeindruckt von Physis

Anzeige

„Wir sind gut ins Spiel gekommen, aber dann haben wir uns von der stärkeren Physis der Gießener zu sehr beeindrucken lassen“, sagte Dejan Kovacevic und fügte an: „Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, die ihre erste ProB-Saison spielen. Deshalb müssen die Führungsspieler wie Miles, Garrett und ich noch mehr Verantwortung übernehmen. Jetzt werden wir versuchen, das Spiel nächste Woche in Schwelm zu gewinnen und uns dadurch Selbstvertrauen für die Playdown-Runde zu holen.“ pw

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018