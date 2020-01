Begeisternde Turngala

Mannheim.„Celebration“, die 32. Turngala des Badischen und Schwäbischen Turnerbundes, die wieder traditionell am 6. Januar auf ihrer Tournee zur Jahreswende in Mannheim gastierte, wurde in der SAP Arena begeistert gefeiert. Der Mix aus Artistik, Akrobatik, Turnen, Tanz, Gymnastik und Komik zündete, im zweieinhalbstündigen Programm (hier die Formation „Lift“) reihte sich Höhepunkt an Höhepunkt. Doch nicht nur die Stars kamen an, auch die Kunstturnerinnen aus dem Mannheimer Leistungszentrum und die Turnkinder des TV Waldhof wurden bejubelt: Sie gaben – mit dem Artistic Show-Team der KTG Heidelberg – der Gala den regionalen Bezug. sd

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.01.2020