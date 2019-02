Begeisterndes Teambasketball

Nach drei packenden Spielen haben die Basketballer des Burghardt-Gymnasiums Buchen bei „Jugend trainiert für Olympia“ (WK I) das RP-Finale erreicht.

Nach der Anreise nach Schwetzingen früh am Morgen mussten sich die Buchener um die Vereinsspieler Leon Linsler, Niklas Linsler, Kevin Eichhorn und Ben Hemberger zunächst mit den Gegnern des Bunsen-Gymnasiums messen. Dieses Team war ebenfalls mit einigen aktiven Vereinsspielern der U18 des Heidelberger TVs besetzt. Das Buchener stand Team zunächst in einer schweren ersten Halbzeit. Mit ansprechendem Teambasketball konnte man in der zweiten Halbzeit dann endlich einen kleinen Vorsprung aufbauen und diesen bis zum Ende halten. Hier setzten die Buchener auch auf einen tief besetzten Kader mit sehr athletischen Spielern aus der Buchener Handballszene als Verstärkung. Benedikt Walter, Lorenz Berberich, Marcel Weiß, Michael Gramlich und Jan Dosch brachten sich durch ihre körperliche Stärke, ihr Ballgefühl und ihre Erfahrungen aus dem kampfbetonten Handball gut in das Spiel ein – ein erfolgreicher Mix. Zusätzlich setzte Buchen mit Robin Pflüger noch auf einen ehemaligen Basketballe .

Das zweite Spiel war dann das vermeintlich schwerste. In diesem trat man gegen eine sehr erfahrene und körperlich starke Heimmannschaft an. Nachdem die Gastgeber sehr schnell eine Serie von Treffern auch von der Drei-Punkte-Linie erzielt hatte, musste sich Buchen auf eine Aufholjagd vorbereiten. Die Schwetzinger der Carl-Theodor-Schule trafen in der ersten Halbzeit auch ligareife Würfe.

Raum absichern

Zur Halbzeit gab das Trainerduo Alexander Kull und David Herkert dann die Anweisung aus, die aggressive Wurfverteidigung zurückzunehmen und etwas mehr den Raum unter dem Korb sowie die Rebounds abzusichern und dann zu beobachten, wie die Trefferraten sich verändern würden. Damit war genau die richtigen Taktik angesagt. So kämpfte man sich mit viel Mühe heran und zog dann Punkt für Punkt vorbei. Auch diese Führung hielten die Buchener dann bis zum Schluss. Nachdem das zweite Spiel gewonnen war, war die Teilnahme am RP-Finale schon gesichert. Aufgrund der Resultate der ersten beiden Spielrunden war klar, dass der letzte Gegner aus Bammental der schwächste werden sollte. Es ging also für beide Mannschaften nicht mehr um den Einzug ins Finale, worauf sich das Trainerteam dafür entschied, zuerst die routinierten Spieler einen kleinen Vorsprung erarbeiten zu lassen, um dann allen Spielern Spielzeit zu geben, um in der Tournier-Umgebung zu zeigen, was in ihnen steckt. Große Abschnitte der zweiten Hälfe spielte man ganz ohne Vereinsspieler, hielt dabei aber trotzdem mit den Gegnern mit und demonstrierte so die Tiefe des Kaders des Burghardt-Gymnasiums. Bitter war lediglich die schwere Fingerverletzung des Leistungsträgers Ben „Der Fels“ Hemberger in der ersten Halbzeit. Am Ende des Tages konnte das Team dann auf eine gelungene Vorrunde blicken, die Spieler sind nun heiß auf das Finale, das man nach Buchen in die heimische Sport- und Spielhalle holen will. bgb

