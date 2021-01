Bei der Fahrt ins Rheinland haben die Merlins gute Erinnerungen dabei

Zum Beginn eines „Auswärtsmarathons“ mit drei Gastspielen in Folge reisen die Hakro Merlins Crailsheim an diesem Wochenende nach Bonn. Während sich die Zauberer nach dem 82:77-Erfolg über Bayreuth weiterhin in der Spitzengruppe der easyCredit BBL wiederfinden, stehen die Rheinländer im unteren Tabellendrittel der Liga. Mit drei Siegen aus zwölf Spielen befinden sich die Telekom Baskets momentan auf dem 15. Tabellenplatz. Tip-off in Bonn ist am Sonntag um 15 Uhr.

Gute Erinnerungen

Gerne erinnern sich die Crailsheimer an ihren letzten Auftritt im Telekom Dome. Am 12. Oktober 2019 erwischten die „Zauberer“ einen perfekten Abend, unter anderem 21 erfolgreichen Dreiern. Am Ende stand es 114:82 für die Merlins.

Dieses Mal allerdings treffen zwei nahezu komplett neue Mannschaften aufeinander. Genau wie Crailsheim haben auch die Telekom Baskets einen großen Umbruch hinter sich. Nach vier Siegen aus 20 Spielen in der vergangenen Saison wollte sich der Traditionsverein in diesem Jahr in einer anderen Tabellenregion wiederfinden. Dafür veränderten sie im Sommer den Kader. Lediglich die beiden Nachwuchsspieler Gabriel de Oliveira und Kilian Binapfl, Kapitän TJ DiLeo sowie Ex-„Zauberer“ Benjamin Lischka gehören auch in dieser Saison noch zum Aufgebot der Baskets.

Doch auch die bisherige Saison läuft noch nicht so wie erhofft. Nach der 77:89-Niederlage gegen Würzburg beurlaubten die Bonner ihren Headcoach Igor Jovovic, Assistenztrainer Chris O´Shea übernahm für das Spiel beim Aufsteiger Chemnitz. Doch auch in Sachsen musste man sich zuletzt geschlagen geben (93:92 nach Overtime). Nun soll mit einem alten Bekannten die Kehrtwende gelingen. Will Voigt übernahm bereits im Februar 2020 das Traineramt in Bonn, mit dem Saisonabbruch im März verließ er den Verein jedoch wieder. Jetzt kehrt er zurück zur alten Wirkungsstätte.

Die Crailsheimer können als Tabellenzweiter der BBL mit Selbstvertrauen nach Bonn fahren. Nach der zweiten Saisonniederlage (72:89 in Hamburg) fanden sie schnell zurück in die Erfolgsspur und bezwangen medi Bayreuth mit 82:77. Einmal mehr war die mannschaftliche Geschlossenheit der Grund für den elften Saisonerfolg. Neun der zehn eingesetzten Spieler punkteten und haben mindestens sieben Zähler zum Sieg beigetragen.

Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen unterschätzt Merlins-Headcoach Tuomas Iisalo den Gegner keineswegs: „Bonn vollzog einen Trainerwechsel, das hat natürlich auch unsere Vorbereitung beeinflusst. Andererseits haben sie noch immer die gleichen Spieler, die einen erfahrenen und talentierten Kader bilden. Wir erwarten einen sehr hungrigen Gegner. Für uns wird es wichtig sein, unseren Team-Basketball weiter zu verbessern und immer das Maximum rauszuholen“, so Iisalo. „Die BBL ist sehr stark und jedes Team verbessert sich im Laufe einer Saison. Der Moment, in dem man mit dem Erreichten zufrieden ist, ist der Moment, für einen harten Weckruf.“ cd

